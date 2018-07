Mai stuzzicare il social media manager che morde. Specialmente se è particolarmente attivo come quello dell’Ikea. La Roma, nella giornata di ieri, aveva trovato un modo piuttosto simpatico per annunciare l’acquisto del portiere svedese Olsen. Aveva postato sui social network un falso foglietto delle istruzioni – in stile Ikea, appunto – per descrivere le operazioni di «montaggio» dell’estremo difensore. Prendendo in giro la caratteristica principale della catena: quella, cioè, di vendere i mobili da assemblare.

Ikea consola Roma, il post dei giallorossi

Ikea consola Roma, la risposta dell’azienda svedese

Oggi, l’Ikea ha risposto con un tweet altrettanto simpatico. Cercando di «consolare» la Roma per la vicenda relativa all’attaccante Malcolm, soffiato ai giallorossi dal Barcellona quando era già stato annunciato, in via ufficiale, il suo trasferimento nella Capitale. Il social media manager di Ikea Italia ha postato la foto di un pacco – anche questo un elemento tipico del brand Ikea – con la scritta «Malcom» e la frase di accompagnamento: «Il portiere c’è. Dai, magari il pacco l’hanno preso loro».

Insomma, si scherza. E Ikea non è nuova a battute di carattere calcistico: l’account della catena di arredamento fu prontissima, ad esempio, a cavalcare il sentimento di delusione della rete per l’eliminazione dell’Italia nelle qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. Ora, è la volta della Roma che ha cercato «lo scontro aperto» dal punto di vista dei social network con l’azienda svedese.

Che ha restituito, a quanto pare, pan per focaccia, con uno stile davvero da applausi. Anche se qualche followers su Twitter potrebbe avanzare qualche dubbio: non è che quelli che si occupano di social media in Ikea sono tifosi della Lazio?