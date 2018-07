I cognomi della mafia: tutti i clan di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra, comune per comune

Nell’Italia che tenta di risalire la china dopo una terribile crisi economica, centinaia di clan e famiglie di mafia, ‘ndrangheta e camorra (e nol solo) fatturano decine di migliaia di euro in attività illecite. Estorsioni, traffico di droga, infiltrazioni nell’economia pulita. I gruppi criminali operano in ogni regione del Paese alla continua ricerca di nuovi equilibri e nuovi affari sporchi. È quanto conferma l’ultima relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Dia, relativa al secondo semestre del 2017. Il rapporto della Dia, presentato oggi, contiene 34 mappe e un lunghissimo elenco di famiglie mafiose, ‘ndrine e clan attivi in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata, spesso con ramificazioni anche in zone del Centro e del Nord della penisola.

Tutti i clan e le famiglie di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra: 34 mappe

Ecco una gallery delle mappe con l’indicazione, comune per comune, dei clan attivi nelle Regioni del Sud:

Sfoglia la gallery >>

(Immagini dalla relazione semestrale al Parlamento del Ministero dell’Interno sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Dia, relativa al secondo semestre 2017)