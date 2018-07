Cristiano Ronaldo alla Juve, tutto fatto: 105 milioni di euro

Tutto fatto per il colpo del secolo. Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. Il rumor più clamoroso dell’estate si è concretizzato sulle spiagge della Grecia, dove Andrea Agnelli si è recato in giornata per chiudere l’accordo. Al Real Madrid andranno 105 milioni di euro, mentre il calciatore ha firmato un quadriennale da 30 milioni di euro netti a stagione. In totale, l’operazione secca è di 225 milioni di euro, ai quali vanno aggiunte le tasse a carico della Vecchia Signora. Insomma, siamo quasi sul mezzo miliardo di euro.

LEGGI ANCHE > Andrea Agnelli è volato in Grecia da Cristiano Ronaldo, è quasi fatta

Cristiano Ronaldo ufficiale, inizia l’era CR7 alla Juventus

Martedì 10 luglio è il giorno dell’ufficialità, nonostante Florentino Perez – presidente delle Merengues – avesse tentato un clamoroso rilancio a 150 milioni. Forte la volontà del calciatore per impedire che la trattativa si schiodasse da quei 100 milioni iniziali messi a budget dalla società bianconera. Agnelli è salito stamattina su un volo privato, in partenza dall’aeroporto di Pisa, e ha raggiunto Kalamata, poco distante dalla località dove Cristiano Ronaldo, dopo il mondiale di Russia 2018, ha trascorso qualche giorno di vacanza e da dove non partirà prima di terminare il suo periodo di riposo.

Nel frattempo il dg Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici sarebbero a Milano, da dove potrebbero partire alla volta di Madrid per firmare l’accordo con il Real. Nel resort di Costa Navarino, invece, era presente, insieme a CR7 e ad Andrea Agnelli, anche il procuratore del calciatore Jorge Mendes che, a sua volta, aveva avuto il via libera in mattinata a Madrid da Florentino Perez.

Cristiano Ronaldo ufficiale, è il colpo dell’estate

Insomma, i tifosi della Juventus possono sognare. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nelle prossime ore, quando arriverà anche l’ufficialità dell’operazione. L’era di CR7 in bianconero è appena iniziata.

FOTO: ANSA/ANDREA DI MARCO