Andrea Agnelli è volato in Grecia da Cristiano Ronaldo, è quasi fatta

Continua la telenovela del calciomercato estivo su Cristiano Ronaldo e la trattativa con la Juventus. È sempre più probabile l’approdo del fuoriclasse portoghese del Real Madrid in bianconero. Ora sono entrati in gioco anche i vertici della società. La stampa spagnola racconta che il nuovo allenatore dei blancos, l’ex commissario tecnico iberico Julen Lopetegui, avrebbe provato a convincere CR7 a non lasciare la squadra. Stando a quanto riporta il giornale Mundo Deportivo però la lunga telefonata fra i due non avrebbe sortito alcun effetto.

Cristiano Ronaldo alla Juve? Una telefonata con Max Allegri

In Italia intanto La Gazzetta dello Sport parla di una chiacchierata al telefono fra lo stesso Cristiano Ronaldo e il tecnico Massimiliano Allegri. L’ultima news, e la più calda, riportata da diversi siti, riguarda Andrea Agnelli. Il presidente della Juve secondo i rumors sarebbe in viaggio verso la Grecia, proprio per incontrare Cristiano Ronaldo. Il numero uno della società bianconera avrebbe raggiunto in giornata Calamata, nel Peloponneso, non molto distante dal resort dove alloggia il portoghese. Un incontro tra i due potrebbe essere programmato nel pomeriggio.

Andrea Agnelli in Grecia

Agnelli è salito in mattinata a Pisa su un volo privato. Con lui la compagna Deniz Akalin. Il presidente è il regista dell’operazione CR7 con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta. L’incontro con Cristiano Ronaldo potrebbe essere un vertice a tre con la presenza dell’agente Jorge Mendes. Non è escluso un annuncio in giornata.

(Foto di copertina Zumapress da archivio Ansa. Credit immagine: Manu Reino / SOPA Images via ZUMA Wire)