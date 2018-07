Tiziano Ferro ricorda la ragazza di 19 anni morta di tumore poco prima della maturità

Martina è volata via qualche giorno prima di sostenere l’esame di maturità. Aveva commosso l’Italia la storia dei suoi compagni di classe che avevano deciso di discutere al posto suo la tesina, davanti alla commissione giudicatrice, dopo la sua morte a causa di un tumore. Ora, aggiunge un altro tassello strappalacrime la Instagram Story che Tiziano Ferro ha voluto dedicare alla 19enne di Latina.

LEGGI ANCHE > Emma Marrone e Tiziano Ferro contro il ministro Fontana

Tiziano Ferro messaggio su Instagram per Martina

«Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci – ha scritto il cantante su Instagram – ma ero con te e tu adesso sarai con me per sempre. Buon viaggio Martina, Tiziano». Martina Natale era una fan appassionata del cantante italiano e sognava di poterlo incontrare dal vivo. Purtroppo, però, la sua vita si è bruscamente interrotta il 12 giugno scorso, qualche giorno prima di un’altra tappa fondamentale della sua vita, l’esame di maturità al Liceo Linguistico Manzoni di Latina.

Al posto suo, hanno discusso la tesina sul teatro e Luigi Pirandello i suoi compagni di classe, riuscendo a completare il percorso di studi di Martina. Che potrà essere certificato anche dal ministero dell’Istruzione: i docenti, infatti, hanno affermato che si stanno attivando per far sì che il titolo di studio possa avere una validità ufficiale.

Tiziano Ferro messaggio a Martina, la sensibilità del cantante

Ora, è arrivato anche Tiziano Ferro a voler esprimere la sua solidarietà alla famiglia di Martina e a tutte le persone che hanno vissuto il suo lutto. Il cantante, molto apprezzato dalla ragazza di 19 anni, ha lanciato un messaggio sui social network che ha avuto tantissimo successo su Instagram. E che ha dato l’idea della statura morale di un personaggio pubblico attento alla vita quotidiana dei suoi fan.