È un giorno importante per il salvataggio delle persone bloccate in Thailandia nella grotta Tham Luang. A meno di imprevisti, tutte e 5 le persone ancora imprigionate, quattro ragazzi e il loro allenatore, saranno riportate in superficie oggi. A darne notizia è stato il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn.

Le operazioni di recupero degli ultimi ragazzi intrappolati sono riprese alle 10.08 locali, le 5.08 in Italia. Il lavoro ovviamente non è semplice. Questa mattina sulla grotta Tham Luang cade una pioggia battente. Complessivamente erano rimasti bloccati nella caverna 12 ragazzini e l’allenatore. Otto ragazzi sono stati poi salvati in due giorni, tra ieri e domenica.

I primi otto in buone condizioni fisiche e mentali

Come reso noto dal ministero della Sanità thailandese, i primi otto ragazzi recuperati sono tutti in buone condizioni fisiche e mentali. «Sono tutti in un buono stato mentale e oggi nessuno ha la febbre», ha riferito Jesada Chokedamrongsuk parlando all’ospedale Chiang Rai. Fonti sanitarie hanno riferito che due ragazzi sono sotto antibiotici per un possibile principio di polmonite. I ragazzi salvati tra domenica e lunedì, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, resteranno in osservazione per una settimana. Hanno chiesto di poter mangiare della cioccolata. Il ministro della Sanità ha spiegato che tutti sono stati sono stati sottoposti a esami del sangue e a radiografie e sono in grado di muoversi, mangiare e parlare. Restano tutti in isolamento, alcuni dei genitori hanno potuti vederli da dietro a un vetro.