«Saviano ha smesso di studiare», la (strana) teoria di Danilo Toninelli

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastruttue Danilo Toninelli ha fatto un bilancio al Fatto Quotidiano del suo operato. L’intervista, condotta da Luca De Carolis, ha ripercorso diversi argomenti, tra cui la polemica tra Salvini e Roberto Saviano.

Toninelli ha risposto all’accusa del giornalista napoletano che puntava il dito contro lui e Salvini per non avere permesso alle Ong di intervenire nel Mediterraneo provocando un aumento dei morti: “Temo che Saviano abbia smesso di studiare – questa la strana teoria del ministro – quei due naufragi son accaduti nelle acque della Libia, dove nessuno può intervenire, compresa l’Italia. Saviano dovrebbe tacere, questa è solo sopeculazione“.

Inoltre, Toninelli ha aggiunto che c’è un milione di persone pronto a partire dalla Libia “ed è un problema epocale, da affrontare“. Per affrontarlo il ministro non ha dubbi: “La prima cosa da fare è dotare la Libia di mezzi per rafforzare i controlli. E infatti il governo italiano ora fornirà 12 nuove motovedette, a cui se ne aggiungeranno altre 17. E questo renderà molto più difficile partire verso l’Italia“.

Allo stesso tempo, renderà molto più facile il blocco dei migranti in Libia che, come si evince dal Rapporto di Amnesty International 2018, non è minimanente paragonabile alle condizioni socio-economiche italiane: