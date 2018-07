Il video di Marcello Dell’Utri che esce dal carcere di Rebibbia

Il co-fondatore di Forza Italia ed ex senatore Marcello Dell’Utri è uscito dal carcere di Rebibbia per scontare il resto della sua pena agli arresti domiciliari per gravi problemi di salute.

In un video di Corriere Tv, si vede Dell’Utri uscire dall’istituto penitenziario visibilmente provato. Condannato a 7 anni per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi resterà a Roma, nell’abitazione del figlio Marco, con ogni probabilità fino all’autunno 2019.

Il Fatto Quotidiano ha ripercorso la vicenda di Dell’Utri: