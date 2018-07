La stampa spagnola: Cristiano Ronaldo sta cercando casa a Torino già da due settimane

Continuano a circolare voci sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve. Ieri la stampa spagnola ha parlato di un’offerta di ingaggio da parte del cub bianconero da 30 milioni di euro a stagione: 120 milioni fino al 2012. Oggi il quotidiano Marca fa sapere che il fuoriclasse portoghese «sta già cercando casa a Torino da un paio di settimane».

Cristiano Ronaldo alla Juve? Secondo Marca sta cercando casa a Torino da due settimane

I giornali iberici dunque, insistono sulla fattibilità del trasferimento dell’attaccante alla Juve. Ieri era stato proprio Marca a fornire dettagli sulla trattativa. Oggi la stessa testata nella sua edizione online fa sapere che il Real «ha preso atto della volontà del giocatore di andare via», e ricostruisce le tappe di un «divorzio annunciato». A spingere CR7 a dire basta sarebbe stata l’insistenza nella caccia al brasiliano Neymar, la scarsa difesa ricevuta in occasione della vicenda fiscale, e sopratutto le promesse di adeguamento di ingaggio non mantenute da Perez. Che è poi la chiave per lasciare aperto lo spiraglio al ‘clamoroso’ ripensamento, con tanto di rinnovo e nuova promessa di fedeltà al Real.

(Foto di copertina Zumapress da archivio Ansa: Cristiano Ronaldo contro la Juventus in Champions League. Credit immagine: Manuel Blondeau via ZUMA Wire)