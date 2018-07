Per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni Noto diventerà come il Coachella

Fedez e Chiara Ferragni sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio.

Il noto giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia ha rivelato di aver parlato con il rapper. Il matrimonio – secondo quanto rivela BitchyF – durerà ben tre giorni.

«Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre», ha rivelato al Chi Summer Tour a Palermo.

Chiara vorrebbe trasformare la placida Noto in una sorta di Coachella.

“Stando a quello che riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Ferragni per il suo matrimonio vorrebbe trasformare la tranquilla Noto (Siracusa) in una sorta di Coachella italiana. Un sogno che diventerà realtà per la fashion blogger più famosa al mondo. Sembra che Chiara e Fedez vogliano ruote panoramiche, party con musica a tutto volume, look particolari per gli invitati e un esplosione di colori intorno a loro”