Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellato, nella notte fermate 4 persone

Quattro persone sono stare fermate nella notte per l’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, 19enne figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini, accoltellato all’alba nei pressi di una discoteca di Milano. Si tratta dei quattro uomini che già gli amici del ragazzo avevano indicato nel corso della lunga giornata di testimonianze e che sono stati interrogati a lungo dagli agenti della Squadra mobile e della Volante. Si tratta di due italiani di 24 e 29 anni e di due albanesi 23 e 29 anni.

Niccolò Bettarini accoltellato, nella notte 4 persone fermate

L’aggressione al figlio di Ventura e Bettatini è avvenuto precisamente alle 5 di mattina davanti alla discoteca Old Fashion, in viale Alemagna. Niccolò è stato vittima di un violento pestaggio e sarebbe stato raggiunto da 9 coltellate. Secondo la ricostruzione dei fatti il ragazzo, che aveva trascorso tutta la serata al locale con la sua fidanzata, si è trovato in mezzo al litigio per difendere una persona che conosceva, il figlio di un maggiore della Guardia di Finanza. Niccolò a quanto pare intervenuto all’interno della discoteca per sedare il litigio tra il suo conoscente e un gruppetto di persone. Il buttafuori dell’Old Fashion avrebbe poi fatto uscire tutti dal locale, compreso il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Fuori, uno dei ragazzi ha estratto un coltellino, colpendo Niccolò Bettarini. Dopo l’aggressione il giovane è stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso. I medici fanno sapere che «sarà sottoposto a un intervento chirurgico ogni probabilità lunedì mattina per la ricostruzione di un tendine dell’avambraccio». Ieri il gestore del locale ha dichiarato: «Abbiamo visionato le telecamere insieme alla polizia e nelle riprese non c’è nulla che potesse far pensare o prevedere una rissa. Alla chiusura, abbiamo poi notato una lite in strada e avevo mandato la mia security a controllare, perché non vogliamo casini».

Niccolò Bettarini è fidanzato da circa un anno con una modella brasiliana (Michelly Sander, modella brasiliana, sua coetanea e molto seguita sui social network) e vive, studia e gioca a calcio a Londra. Niccolò si allena in una squadra locale e coltiva il sogno di diventare un calciatore come il padre. Anche lui è un molto seguito sui social con oltre 80mila follower su Instagram.

(Foto di copertina dal profilo Facebook di Niccolò Bettarini)