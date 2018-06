Giuseppe Conte incontrerà Trump a luglio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà il presidente USA Donald Trump a Washington questo 30 luglio. A dirlo è la Casa Bianca stessa in una nota diffusa in questi minuti da Politico.

«L’Italia è un importante alleato Nato ed è la chiave per mantenere la stabilità nella area mediterranea», recita la nota. «Insieme USA e Italia avvieranno una profonda cooperazione sulle problematiche globali e promuoveranno uno sviluppo economico per entrambi i versanti dell’Atlantico».

I due leader si sono incontrati per la prima volta questo mese, durante il G7. Trump ha definito Conte una buona persona a dispetto del gelo degli altri leader europei.

Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job – the people of Italy got it right!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 giugno 2018