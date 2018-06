Ma quale indifferenza. Ieri Macron ha incontrato il premier Giuseppe Conte

Ieri c’è stato un incontro a Roma, nella centralissima casina Valadier al Pincio, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, giunto in Italia con la moglie Brigitte per un incontro con il pontefice. I due, a quanto si apprende da fonti governative, avrebbero parlato a lungo, affrontando il tema migranti. A riportare i dettagli di questo incontro è l’agenzia Adnkronos.

IL TOUR DI MACRON A ROMA: DAL PAPA A SANT’EGIDIO

Oggi Macron ha incontrato il Papa e ha fatto colazione con la comunità di Sant’Egidio. «La nostra epoca sta vivendo un cambiamento che va accompagnato con il dialogo e non con la rigidità», ha affermato il presidente francese nel suo intervento alla Basilica di San Giovanni Laterano, dove ha ricevuto oggi il titolo di protocanonico d’onore del capitolo lateranense. Il capo dell’Eliseo ha invitato, sempre in riferimento all’accoglienza, a fare prevalere il senso filosofico e trascendentale e quindi a evitare la chiusura verso gli altri. Nel suo intervento ha elogiato la laicità come scelta di credere o non credere, affrontando così un tema per cui era stato criticato in Francia.

(foto di repertorio ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE)