Fedez fa ascoltare il suo brano in anteprima. Leone vomita

Chiara Ferragni e Fedez sono molto seguiti su Instagram. Sta diventando virale un video in cui Fedez mostra in anteprima una sua nuova canzone alla famigliola.

Nel breve video girato dal rapper sono inquadrati la fashion blogger e il piccolo Leone. I due stanno ascoltando in anteprima un nuovo brano. Ma se Chiara si commuove Leone ha il tipico rigurgito. «Questa è la mamma che ascolta le canzoni in anteprima e piange come un idrante», dice Fedez. Poi arriva il rigurgito di Leone e i due scoppiano a ridere.

Il siparietto fa sorridere. Tanto che il rapper ironizza: «Lei si commuove, lui vomita. Un disco che divide».