Un treno in Austria ha subito un tragico incidente, stamattina presto: due vagoni si sono letteralmente capovolti nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf. All’interno del convoglio, secondo le prime indiscrezioni, diversi passeggeri sono rimasti feriti. Il treno trasportava, abitualmente, moltissimi studenti pendolari, che attraversano ogni giorno il Paese per raggiungere le rispettive sedi scolastiche.

Treno Austria, due feriti gravi nel deragliamento

Sul posto sono subito intervenuti i primi soccorsi: ci sono già diversi elicotteri a presidiare la zona, mentre anche da terra sono arrivate le prime ambulanze. Al momento, si ha notizia di almeno tre feriti molto gravi, mentre – in base a quanto riferito da Sonja Kellner della Croce Rossa della Bassa Austria – sono 27 le persone ferite lievemente.

L’incidente si è verificato intorno alle sette del mattino: come riporta il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, infatti, il deragliamento è avvenuto nei pressi del ponte Pielach. Due vagoni di testa si sono ribaltati sui binari: i soccorritori, prima di intervenire, hanno dovuto attendere che il convoglio fosse completamente spento.

Treno Austria, i soccorsi nella zona di Voellerndorf

Il via libera ai soccorsi è stato dato soltanto in quel momento: oltre agli elicotteri, sul posto si contano un totale di 14 ambulanze, tre veicoli medici di emergenza e tre ambulanze di emergenza. Inoltre, due unità dei vigili del fuoco si sono spostati, con 40 persone al seguito. Oltre al personale medico, in questi minuti si stanno recando sul posto anche molti volontari per offrire assistenza ai soccorsi.

Treno Austria, tecnici Mariazellerbahn sul posto per capire le cause

La linea ferroviaria nel distretto di St. Poelten è stata chiusa ed è stato attivato un servizio sostitutivo per coprire l’area. Un portavoce della Mariazellerbahn – la compagnia ferroviaria – ha affermato che le cause dell’incidente restano ancora sconosciute e che alcuni tecnici della compagnia sono sul porto per capire come sia stato possibile il deragliamento.

[FOTO da account Twitter @F1eIipe]