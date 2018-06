Fabrizio Corona avrebbe violato l’affidamento in prova: «Andava in palestra in orari proibiti»

Gli orari stabiliti per uscire e vivere la sua vita «normale» devono essere compresi – per stessa ammissione di Fabrizio Corona – tra le 7 di mattina e le 20.30. Eppure, il fotografo dei vip, affidato in prova (con obbligo di curarsi dalla presunta dipendenza psicologica dalla cocaina), avrebbe violato ripetutamente questi orari per andare in palestra. I giudici del tribunale di sorveglianza di Milano hanno voluto, infatti, più tempo per cercare di capire se confermare o meno il suo status.

Fabrizio Corona, la presunta violazione dell’affidamento in prova

Un’altra udienza ci sarà il prossimo 26 novembre, proprio per comprendere le prossime mosse. Fabrizio Corona, infatti, è finito nel mirino del pg Antonio Lamanna che ha chiesto il suo ritorno in carcere proprio per le ripetute violazioni delle prescrizioni per recarsi in palestra. In un video piuttosto controverso, inoltre, Fabrizio Corona era stato filmato mentre discuteva davanti a una discoteca in condizioni di luce che non sembravano compatibili con i suoi limiti orari.

Ma sulla scrivania di Lamanna ci sono anche altri episodi controversi, come il fatto di essere uscito dal carcere mentre veniva filmato accompagnato da un brano rap. Per non parlare degli insulti, rivolti fuori dall’aula, alla giudice Maria Pia Guarnieri mentre si stava celebrando il suo processo d’appello per le ormai famose cifre di denaro che sarebbero state nascoste dallo stesso Corona nel controsoffitto di un’abitazione da lui frequentata.

Fabrizio Corona, le sue uscite in tv e sui social network

Insomma, saranno necessarie altre valutazioni da parte dell’Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe) per capire se Fabrizio Corona potrà proseguire regolarmente il suo percorso di recupero o se dovrà interromperlo per continuare la sua detenzione interrotta soltanto qualche mese fa. Da allora, dopo l’uscita dal carcere, Corona è tornato a essere una figura centrale nel panorama mediatico italiano: il suo scontro con Selvaggia Lucarelli – via social network e via televisione – o con Giampiero Mughini stanno facendo molto scalpore. Così come le tante interviste che il fotografo dei vip, da sempre senza peli sulla lingua, sta rilasciando.

(FOTO: ANSA/ DAL DAL ZENNARO)