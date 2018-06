Viggiano, Billie Joe Armstrong dei Green Day torna nel paese dei suoi nonni e canta con la sua gente | VIDEO

Viggiano non è più famosa soltanto per il petrolio o per la Madonna Nera protettrice della Basilicata. Il piccolo centro della Val d’Agri, di 3.300 abitanti, ora passa agli annali come il paese che ha dato i natali alla famiglia di Billie Joe Armstrong, il cantante del gruppo di fama internazionale dei Green Day. Qualche mese fa, a febbraio, il frontman del gruppo aveva pubblicato sui suoi canali social il certificato di nascita dei suoi trisavoli. Pietro Marsicano e Teresa Nigro sono partiti proprio da qui prima di sbarcare nel nuovo continente a metà ‘800.

Billie Joe Armstrong a Viggiano, il video nel paese della Basilicata

@billiejoearmstrong @mnnesotagirl @itsjarms @amedeocicala @carminecicala #viggianocittadellamusica #viggiano Serata magica a Viggiano Billie Joe e l’Arpa Viggianese. Welcome to Viggiano Billie Joe @greendayitalianrageandlove @greenday_rocknroll_italy #billiejoearmstrong Gepostet von Amedeo Cicala am Samstag, 23. Juni 2018

Un amore che è scoccato subito: il cantante, infatti, si è mostrato immediatamente curioso delle sue origini e ha subito manifestato il desiderio di visitare la terra dei suoi antenati. Per questo motivo ha colto al balzo, immediatamente, l’invito del sindaco del paese, Amedeo Cicala, che qualche mese fa aveva invitato pubblicamente Billie Joe Armstrong a Viggiano.

Detto, fatto. Nella giornata di ieri, il cantante dei Green Day ha fatto una prima visita del paese, entrando anche nella casa dei suoi avi. Ad accoglierlo, oltre ai suoi «parenti», tantissima gente del posto, arrivata anche dai paesi limitrofi. Il cantante, infatti, non ha resistito e ha pubblicato sui social network la sua destinazione prima ancora di mettere piede nel piccolo comune della Basilicata.

Billie Joe Armstrong a Viggiano, il paese canta insieme a lui per strada

Billie Joe Armstrong dei Green Day a Viggiano! Billie Joe Armstrong a Viggiano! Alcuni fan si sono esibiti di fronte a lui suonando alcune canzoni del gruppo rock #GreenDay di cui #Armstrong è il cantante. Gepostet von Gazzetta Della Val d'Agri am Freitag, 22. Juni 2018

Per questo motivo, fan e curiosi hanno avuto modo di organizzarsi. La visita di Billie Joe Armstrong, quindi, si è trasformata in una vera e propria manifestazione di affetto popolare. Il cantante si è mosso a proprio agio tra tutte quelle mani e quei sorrisi che hanno cercato di strappargli un abbraccio o un selfie. Alcuni suoi fan hanno anche cantato delle canzoni insieme a lui, dedicandogliele e ottenendo in risposta applausi e condivisione.

Billie Joe Armstrong, poi, ha fatto visita anche ai centri d’interesse del paese, dalla scuola d’arpa (una delle più prestigiose in Italia, frutto di una tradizione ben radicata nel centro della Val d’Agri) al Muvig, il Museo delle arti viggianesi. «Billie Joe Armstrong è a Viggiano – ha commentato il sindaco Cicala -. Sembrava impossibile ed invece il sogno si è realizzato».

«Sono qui con la mia famiglia per godermi le bellezze della Basilicata – ha detto il cantante dei Green Day -, per assaggiare il cibo lucano, ma soprattutto per incontrare le persone». Poi Billie Joe Armstrong ha lasciato una dedica a Viggiano: «Non ho parole per esprimere la mia gratitudine per l’ospitalità ricevuta. Viggiano è una famiglia».

[FOTO e video dalla pagina Facebook de La Gazzetta della Val d’Agri e di Amedeo Cicala]