Il ministro Tria sbugiarda Di Maio sul reddito di cittadinanza

Ne abbiamo parlato stamattina. Luigi Di Maio ha accelerato sulla principale proposta elettorale del M5S. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ieri, in occasione del Consiglio dei ministri degli Affari Sociali a Lussemburgo, ha annunciato di voler attuare il reddito di cittadinanza entro il 2018, utilizzando anche fondi europei e rispettando i vincoli di bilancio per la riduzione del debito pubblico. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria lo ha però sbugiardato. «Non so a cosa si riferiva, nelle mie discussioni col ministro Di Maio non sono mai entrato in questo dettaglio e non mi è stata mai espressa questa idea, non posso esprimermi né a favore né contro», ha risposto oggi il titolare del dicastero di via XX Settembre a chi gli chiedeva un parere sull’idea di Di Maio di erogare gli assegni del reddito di cittadinanza entro l’anno.

Il ministro dell’Economia Tria sbugiarda Di Maio sul reddito di cittadinanza entro il 2018

«Bisogna vedere – ha proseguito il ministro dell’Economia – quali saranno i provvedimenti proposti dal ministro competente, come verranno articolati e come verrà distribuito nel tempo perché uno può anche decidere delle misure oggi ma che quando entreranno in vigore sarà già 2019». E ancora: «Quando si dice ‘quest’anno verranno presi dei provvedimenti’, dal mio punto di vista di ministro dell’Economia dobbiamo vedere qual è l’effetto di spesa o di maggiori entrare, speriamo, quando quest’effetto si realizzerà». Infine: «Non è che oggi – ha proseguito Tria – si decide una cosa e c’è l’impatto di spesa o di entrata immediata», quindi è giusto «rivendicare gli obiettivi di Governo ma non è che c’è un diretto impatto sui flussi di entrata o di uscita e quindi sui saldi».

(Foto di copertina da archivio Ansa: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Giovanni Tria. Credit immagine: ANSA / RICCARDO ANTIMIANI)