La copertina del Time con Trump e la bimba che piange

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in piedi che, dall’alto, scruta una bimba migrante in lacrime. la copertina del settimanale americano Time del 2 luglio 2018 è davvero forte ed è intitolata “Welcome to America” (benvenuti in America). Il numero è dedicato alla crisi dei migranti al confine tra Messico e Stati Uniti. E sui pianti, di quei bimbi strappati dai genitori, che stanno facendo il giro del mondo.

La foto della bambina mentre la mamma viene perquisita dalla polizia di frontiera è stata scattata nella città di McAllen in Texas. A scattarla è stato il premio Pulitzer John Moore per Getty Images. La bimba, ha due anni ed è dell’Honduras. Madre e figlia sono state fermate e poi portate in centri di accoglienza e, molto probabilmente, separate. “È stato difficile per me. Appena finito, sono stati messi in un furgone. Mi sono dovuto fermare e fare respiri profondi”, ha raccontato Moore al Time, descrivendo la sua reazione alla scena della bambina in lacrime mentre sua madre veniva posta sotto arresto. “Tutto quello che avrei voluto era prenderla in braccio e abbracciarla. Non ho potuto farlo”.