Francia: prete prende a schiaffi un bambino durante il battesimo | VIDEO

Piangeva troppo, forse. Ma il gesto che fa è davvero assurdo. In un video diventato virale si vede un prete schiaffeggiare un bimbo davanti ai suoi genitori, durante il battesimo. Le scene sono davvero impressionanti e stanno facendo discutere in rete, anche sul portale Reddit. La clip è diventata virale sui social ed è stata condivisa su alcuni media e pagine molto seguite come quella del Signor Distruggere.

Ma in quale chiesa siamo? Il video proviene dalla Francia. Il prete parla francese ma non è chiaro di quale chiesa si tratti. Un utente Reddit è riuscito a tradurre l’audio. “È un capriccio , questo è chiamato capriccio. Verserò dell’acqua sulla fronte, hmm? E poi, bacerò il ragazzino. Sarà diventato un po ‘cristiano. Ohlalalala! Suvvia. Urlerò più forte di te. Quindi, calmati. Calmati”, dice il prete verso il piccolino. La situazione però degenera. A un certo punto il prete prende di forza il viso del piccolo. I genitori iniziano ad allarmarsi. “Allora, calmati, ti calmi”, insiste il prete. Il papà riprende in braccio il bambino. “Noi non lo picchiamo”, mormora qualcuno nel video tra lo scioccato e l’imbarazzato.

Nonostante il video sia diventato virale sia in Francia e in altri paesi come Italia e Stati Uniti ancora non è chiara l’identità del sacerdote e delle persone coinvolte.