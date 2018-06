Nella notte una telefonata Macron-Conte, domani il premier a Parigi

Si rompe il gelo tra Francia e Italia. Nella notte c’è stata una lunga e cordiale telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, dopo le tensioni degli ultimi giorni. A chiamare è stato il presidente francese. Due giorni fa Marcon ha definito l’Italia «cinica» e «irresponsabile» per il suo atteggiamento nella gestione dei flussi di migranti e in particolare per la scelta di chiudere i porti alle navi delle ong come la Aquarius. Domani il capo del nostro governo sarà a Parigi per l’incontro bilaterale Francia-Italia, che rischiava di saltare.

Incontro Francia-Italia

A dare notizia della telefonata Conte-Macron è stata la ministra francese degli Affari Europei Nathalie Loiseau. «Hanno avuto una conversazione telefonica cordiale», ha detto ai microfoni di Europe1. «C’è il tempo delle emozioni e il tempo del lavoro per affrontare questioni importanti come la crisi migratoria», ha poi aggiunto. «Abbiamo bisogno di parlare con l’Italia, e’ un grande partner, un grande vicino». Durante la conversazione «cordiale» non si è parlato dell’incontro bilaterale in programma domani a Parigi. «Noi auspichiamo che Conte venga in Francia», ha dichiarato ancora la ministra (poi è arrivato il sì). L’esponente del governo francese ha espresso anche parole di gradimento nei confronti dell’Italia, in particolare sul fronte dell’immigrazione. «L’Europa deve fare di più e meglio per aiutare l’Italia», ha evidenziato.

Di Maio: «Un primo segnale di disgelo»

Le reazioni alla telefonata non si sono fatte attendere. «La notte ha portato consiglio», ha detto stamattina il capo politico del M5S e vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5, commentando la telefonata tra Conte e Macron. «Lo reputo un primo segnale di disgelo», ha affermato.

Macron e l’Italia «cinica» e «irresponsabile»

Martedì il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux al termine del consiglio dei ministri a Parigi, aveva riferito che il presidente aveva denunciato nella riunione «una forma di cinismo e di irresponsabilità» del nostro Paese. Griveaux ha dichiarato: «C’è qui la dimostrazione di una forma di cinismo e di una parte di irresponsabilità del governo italiano dinanzi a questa situazione umanitaria drammatica». Le parole del governo francese martedì sono arrivate poco dopo quelle, altrettanto nette, del partito di maggioranza En Marche. Il portavoce Gabriel Attal ha parlato di posizione italiana sui migranti «vomitevole».

Conte e le «lezioni ipocrite» degli altri Paesi

Qualche ora dopo la risposta del premier italiano in una nota: «L’Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall’altra parte».

(Ultimo aggiornamento alle 9.57 del 14 giugno. Foto di copertina: il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro Giuseppe Conte in occasione del G7. Immagine pubblicata sul profilo Instagram del capo del governo italiano)