Russia-Arabia Saudita, via al Mondiale 2018 | DIRETTA

È Russia-Arabia Saudita la partita d’esordio dei Mondiali 2018. Direttamente dal Luzhniki Stadium di Mosca, appositamente realizzato per l’evento, le due formazioni si affrontano in una sfida senza esclusione di colpi, già importante e decisiva per le sorti del Gruppo A, completato da Egitto e Uruguay. L’evento partirà dalle 17 (ora italiana) e sarà mandato in onda in diretta dalle reti Mediaset. La partita verrà preceduta dalla cerimonia d’apertura ufficiale del campionato del mondo di Russia 2018.

Allo stadio di Mosca saranno presenti i leader di Azerbaigian, Ruanda, Armenia, Kazakistan, Libano, Moldavia, Panama, Paraguay, Tagikistan, Uzbekistan, oltra al principe ereditario dell’Arabia Saudita, spettatore interessato del match d’esordio.

Russia-Arabia Saudita, le probabili formazioni

Russia (4-5-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Samedov, Gazinsky, Dzagoev, Zobnin, Golovin; Smolov. Allenatore: Stanislav Cherchesov

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Shahrani, O.Hawsawi, M.Hawsawi, Al-Harbi; Al-Faraj, Otayf; Al-Dawsari, Al-Muwallad, Al-Jassim; Al-Sahlawi. Allenatore: Juan Antonio Pizzi

Russia-Arabia Saudita, la presentazione del match

Ci sarà un pizzico di malinconia per i tifosi dell’Italia. L’Arabia Saudita, infatti, è una delle ultime formazioni affrontate dalla nostra nazionale in amichevole, proprio qualche settimana fa. L’Arabia Saudita – che ha affrontato all’esordio la formazione guidata da Roberto Mancini – è stata anche l’ultima nazionale a essere sconfitta dagli azzurri. Non ha molte velleità di proseguire nel corso della manifestazione, ma ci terrà a non sfigurare. Il giocatore più talentuoso della squadra è senza dubbio Omar Abdulrahman Ahmed Al Raqi Al Amoudi, meglio conosciuto con il soprannome di Amoory.

La Russia, invece, è la nazionale padrona di casa. Farà di tutto per superare il primo turno e, a conti fatti, ha buone possibilità di riuscirci. Il girone, infatti, se si fa eccezione per l’Uruguay, non è particolarmente difficile. Un buon inizio, in questo 14 giugno, contro l’Arabia Saudita potrebbe costituire un viatico per il passaggio agli ottavi di finale. I tifosi di casa si aggrapperanno ad Aleksandr Golovin, giovane mezzala di 22 anni, vero e proprio talento della nazionale russa.

Ma ci sarà anche un po’ d’Italia in questo debutto mondiale. Se la direzione arbitrale è affidata al signor Nestor Pitana, nazionalità argentina, il Var – il Video Assistent Referee, ovvero la moviola in campo – sarà tutta a cura di un direttore di gara italiano. Massimiliano Irrati (della sezione di Pistoia) coordinerà la cabina di regia e di revisione delle immagini e, tra i suoi tre assistenti, ci sarà anche Daniele Orsato.

Russia-Arabia Saudita, la cerimonia di apertura

Prima del match, andrà in scena lo spettacolo della cerimonia di apertura di Russia 2018. Lo spettacolo di luci, musiche e coreografie sarà arricchito dalla presenza di star internazionali dello spessore di Robbie Williams e della stella di casa, il soprano Aida Garifullina. Ospite d’onore della manifestazione nel momento della sua solenne apertura sarà Luis Nazario da Lima Ronaldo, il Fenomeno ex calciatore di Inter, Milan, Barcellona e Real Madrid. La cerimonia di apertura precederà di circa mezz’ora il fischio di inizio di Russia-Arabia Saudita.

[Ultimo aggiornamento: ore 11.00 del 14 giugno 2018]

(Credit Image: © Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press)