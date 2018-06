Scompare giovane mamma: marito fermato per omicidio a Brescia

Una donna marocchina di 29 anni, Allou Suad, madre di due figli di tre e nove anni, è scomparsa da domenica sera a Brescia. Suo marito, connazionale e maggiore di lei di 21 anni, si trova ora in stato di fermo disposto dalla Procura di Brescia per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La coppia viveva oramai separata da diverso tempo. L’uomo però, anche se nega alcun coinvolgimento, è stato avvistato dalle telecamere sotto casa di Allou (il giorno in cui è scomparsa) con un grosso sacco nero tra le mani.

Nella notte tra domenica e lunedì l’ex marito è stato visto trascinare un grosso sacco per strada e caricarlo in macchina. Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Brescia.

I due figli della coppia, di nove e tre anni, sono rimasti da soli in casa per 24 ore. Solo lunedì sera la bambina più grande si è rivolta ad alcuni vicini di casa spiegando che la mamma non c’era più e consegnando il numero di telefono del padre che abita sul confine tra la provincia di Brescia e quella di Cremona.