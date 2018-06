Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?

Belen e Iannone non starebbero più insieme. Da giorni circola la notizia della fine della relazione tra i due. Il settimanale Spy ha svelato tutti i retroscena. La showgirl argentina starebbe attraversando una crisi lavorativa. Pesa infatti il suo demansionamento dal programma Mediaset ‘Non solo Mondiali’, di cui comunque farà parte comunque del cast.

Per questo avrebbe deciso di prendersi una pausa di riflessione dal campione della Moto GP per potersi concentrare al massimo sul lavoro.