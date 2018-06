La rosa della Costa Rica ai Mondiali 2018: tutti i convocati

La rosa della Costa Rica per i Mondiali di calcio 2018 avrà come obiettivo (molto difficile in verità) quello di ripetere la clamorosa edizione di 4 anni fa. I calciatori che sono stati convocati dal commissario tecnico Oscar Ramirez per l’edizione della Coppa del Mondo in Russia, infatti, hanno il loro zoccolo duro in quella selezione che, nel mondiale in Brasile, fu in grado di eliminare l’Italia e l’Inghilterra. Un’altra nota dolente, insomma, per la nostra nazionale costretta a guardare questi nuovi avversari da casa.

Nella scorsa edizione della Coppa del Mondo, la Costa Rica arrivò fino ai quarti di finale dove fu eliminata ai calci di rigore dall’Olanda.

La rosa della Costa Rica ai Mondiali 2018

Il giocatore di maggiore esperienza internazionale di questa squadra difende la porta: si tratta di Keylor Navas, il portiere del Real Madrid. Proprio grazie alle sue parate in nazionale, infatti, riuscì a farsi notare sul palcoscenico internazionale. Bryan Ruiz dello Sporting Lisbona e Joel Campbell, che ha passato l’ultima stagione in prestito al Betis, rappresentano gli altri due volti noti della nazionale soprannominata Ticos. Tuttavia, se non manca loro l’esperienza, l’età avanzata potrebbe rappresentare un limite per dei calciatori che, in ogni caso, daranno il 101% per difendere la maglia della loro nazionale. Tra i 23 convocati, anche un ‘italiano’: si tratta del difensore Gonzalez del Bologna.

Sulla sua strada, la Costa Rica incontrerà nel Gruppo E Svizzera, Brasile e Serbia. Un girone che sembra davvero impossibile. Come quello di quattro anni fa, del resto…

Portieri

Navas (Real Madrid)

Pemberton (Alajuelense)

Moreira (Herediano)

Difensori

G.González (Bologna)

Acosta (Águilas Doradas) Gamboa (Celtic)

Oviedo (Sunderland)

Duarte (Espanyol)

Calvo (Minnesota United)

Waston (Vancouver Whitecaps)

Matarrita (New York City FC)

I.Smith (Norrköping)

Centrocampisti

Celso Borges (Deportivo La Coruña)

Bolaños (Saprissa)

Azofeifa (Herediano)

Tejeda (Losanna)

D.Guzmán (Portland Timbers)

Wallace (New York City FC)

Colindres (Saprissa)

Attaccanti

Bryan Ruiz (Sporting)

Joel Campbell (Betis)

Ureña (Los Angeles FC)

Venegas (Saprissa)

Selezionatore

Oscar Ramirez

(Ultimo aggiornamento alle 21.50 del 05 giugno 2018. Credit Image: © Kent Gilbert/Xinhua via ZUMA Wire)