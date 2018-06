Parma, palpeggiata in aula. Studentessa accusa compagno di violenza sessuale

Una studentessa di 18 anni di un istituto superiore di Parma ha denunciato un compagno di scuola, di 19 anni, per violenza sessuale. Alla preside prima e ai carabinieri poi ha raccontato di essere stata immobilizzata e palpeggiata davanti ad altri due compagni. L’episodio – riportato su la Gazzetta di Parma – si sarebbe consumato a scuola questo lunedì intorno alle 12 in un’aula in quel momento vuota. L’istituto coinvolto è il tecnico economico Bodoni.

Secondo la ricostruzione della giovane, il 19enne di origine africana, che frequenta un’altra sezione rispetto alla 18enne, le avrebbe prima preso il telefonino, poi l’avrebbe immobilizzata e l’avrebbe palpeggiata, oltre a cercare a lungo di baciarla. Dopo circa venti minuti il giovane l’avrebbe liberata e se ne sarebbe andato.