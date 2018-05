Il governo Lega-M5S, dopo tante tribolazioni, sta per nascere definitivamente. Il possibile presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le 21 del 31 maggio 2018, una giornata destinata a diventare storica, a 88 giorni dal voto del 4 marzo 2018. Il via libera è stato dato da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini, rispettivamente del Movimento 5 Stelle e della Lega, dopo incontri fiume che si sono susseguiti da questa mattina. «Ci sono le condizioni per un esecutivo politico» – hanno detto al termine di un vertice che ha visto presente, per qualche minuto (una foto ha ritratto i tre personaggi su un balcone al quinto piano degli uffici della Camera) anche Giuseppe Conte, prima di recarsi al Colle.

Trovata la quadra anche per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che, contrariamente a quanto annunciato nelle prime ore della giornata, non entrerà a far parte della squadra di Governo, ma si asterrà sulla fiducia all’esecutivo, dando di fatto il suo via libera al governo giallo-verde. Intanto, il presidente della Repubblica ha ringraziato Carlo Cottarelli per il «senso delle Istituzioni, la serietà e la costante attenzione all’interesse nazionale».

Giuseppe Conte, se stasera riceverà nuovamente l’incarico da Presidente del Consiglio, sarebbe il primo nella storia repubblicana ad assumere questo ruolo subito dopo avervi rinunciato.

Governo Lega-M5S, Giuseppe Conte al Quirinale

ore 21.21 – «Speriamo non ci siano sorprese». Matteo Salvini è arrivato a Linate, dopo essere stato tutta la giornata a Roma, impegnato nelle trattative per la formazione del governo. Le sue dichiarazioni non lasciano spazio all’immaginazione: «Ci abbiamo lavorato tanto – ha detto ai cronisti presenti al suo arrivo all’aeroporto milanese -, speriamo non ci siano altre sorprese». Poi, un commento sulla presenza di Paolo Savona all’interno della lista dei ministri: «Savona? Contento che ci sia».

ore 21.16 – Gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con il nuovo governo. «L’amministrazione Trump – stando a quanto dichiarato all’agenzia Ansa – è pronta a lavorare col nuovo governo italiano appena sarà formato. Da decenni l’Italia è un alleato affidabile della Nato, un attore globale sul fronte della sicurezza internazionale e un traino dell’economia europea».

ore 21.06 – I corazzieri si posizionano al Quirinale. I corazzieri si sono posizionat davanti alla porta dell’ufficio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segno che l’incontro con Giuseppe Conte è appena cominciato.

ore 20.57 – Giuseppe Conte arriva in taxi al Quirinale. Puntualissimo, Giuseppe Conte arriva al Quirinale in taxi, come già successo la prima volta.

ore 19.56 – Il Quirinale ringrazia Cottarelli. «Il presidente della Repubblica ha salutato Carlo Cottarelli ringraziandolo per il senso delle Istituzioni, la serietà e la costante attenzione all’interesse nazionale» – queste le parole pronunciate dal portavoce di Sergio Mattarella Giovanni Grasso

Governo Lega-M5S, la giornata

Stamamattina lo staff di Salvini aveva comunicato l’annullamento di tutti gli appuntamenti del segretario del Carroccio in programma oggi. «Non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul governo, aveva fatto sapere il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano programmati in Lombardia. Intanto era partito per Roma anche il professore Giuseppe Conte, l’ex premier incaricato indicato da Lega e M5S. Stamattina il docente di diritto privato aveva comunque fatto lezione all’Ateneo di Firenze.

Il ruolo di Fdi e Giorgia Meloni

Nella partita per un nuovo esecutivo politico Fratelli d’Italia si era inserita da qualche giorno. Quando Conte, domenica sera, aveva rinunciato all’incarico di governo per il veto del Quirinale su Savona ministro dell’Economia, la presidente di Fdi Giorgia Meloni era stata l’unica tra i leader ad appoggiare la richiesta di impeachment del presidente avanzata da Di Maio. E due giorni fa aveva affermato: «Siamo stati critici sul governo Lega-M5S ma adesso siamo pronti a sostenerlo». Oggi anche Meloni aveva annullato tutti i suoi appuntamenti. Erano in programma delle iniziative in Puglia, in provincia di Lecce e di Brindisi. Per lei si era addirittura ipotizzato un ruolo come ministro degli Esteri, tramontata definitivamente dopo l’opposizione dei pentastellati. Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato si asterrà nel voto di fiducia, garantendo un appoggio esterno al governo

Governo Lega-M5S, la squadra dei ministri

Questo l’elenco dei ministri, parzialmente simile alla lista letta da Luigi Di Maio domenica sera, subito dopo la prima rinuncia di Giuseppe Conte. Le novità sono rappresentate dal ministro dell’Economia, che verrebbe affidato a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona dovrebbe andare alle Politiche Comunitarie. Enzo Moavero Milanesi, infine, verrebbe indicato come ministro degli Esteri.

Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali

Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno

Riccardo Fraccaro, ministro ai Rapporti con il Parlamento e alla democrazia diretta

Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica Amministrazione

Enrica Stefani, ministro degli Affari regionali

Barbara Lezzi, ministro per il Sud

Lorenzo Fontana, ministro per la disabilità

Enzo Moavero Milanesi, ministro per gli Affari Esteri

Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia

Elisabetta Trenta, ministro della Difesa

Giovanni Tria, ministro dell’Economia

Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole

Mauro Coltorti, ministro delle Infratrutture

Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione

Alberto Bonisordi, ministro dei Beni culturali

Giulia Grillo, ministro della Salute

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

