Roberto Fico non parteciperà alla manifestazione M5S del 2 giugno alla Bocca della verità. Il Presidente della Camera non sarà all’evento lanciato da Luigi Di Maio dopo il fallimento del governo gialloverde.

L’agenda del numero uno di Montecitorio è abbastanza fitta. Il 2 pomeriggio Fico incontrerà alcuni studenti a Montecitorio e la mattina sarà presente alla parata dei Fori Imperiali.

Qualche giorno fa Vittorio Di Battista, padre di Alessandro Di Battista, aveva pubblicamente invitato il campano a dare forfait al classico appuntamento che coinvolge le massime istituzioni del Paese.

Fico ha scelto di seguire il ruolo che ricopre piuttosto che la piazza grillina. Una scelta comprensibile data la critica situazione politica e i toni di scontro, piuttosto aspro che sono stati usati dai vertici pentastellati nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fico, spiega inoltre l’Agi, il primo giugno sarà al Quirinale nelle sue vesti di presidente della Camera per il tradizionale ricevimento della Festa della Repubblica, un appuntamento che sarà disertato invece dai suoi compagni 5 stelle.

