Matteo Salvini ha festeggiato il Natale con una cena da 13.500 pagata con i rimborsi dell’Europarlamento erogati al gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà di cui fanno parte la Lega come il Front National di Marine Le Pen.

Il costo del cenone natalizio è così elevato perché i deputati europei di estrema destra così come i loro collaboratori hanno festeggiato con 60 bottiglie di champagne e vino Gevrey-Chambertin. La rivelazione è stata effettuata dalla testata francese Canard Enchainé in base ai documenti dei revisori contabili, che hanno espresso dubbi su spese per 427 mila euro.

L’ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha richiesto chiarimenti sulle spese strane effettuate dagli europarlamentari di Europa delle Nazioni primadi chiederne il rimborso. Tra le altre rivelazioni di Canard Enchainé c’è una cena nel ristorante Ledoyen vicino agli Champs-Elysées, che nella documentazione viene presentata come un incontro tra “industriali”, che è costata 401 euro a testa. Un’altra cena al ristorante assai esclusivo di Parigi, L’Ambroisie, in place des Vosges, è costato invece 449 euro a testa.