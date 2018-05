«I mercati insegneranno all’Italia come votare», è caos sulle dichiarazioni del commissario europeo al Bilancio

Il giornalista di Dwnews Bernd Thomas Riegert ha intervistato il commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger.

La trasmissione, che andrà in onda nella serata di martedì 29 maggio, contiene un’anticipazione su Twitter che ha già fatto scandalo riguardo alle quasi certe elezioni di settembre: “I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto“. Il primo tweet di Riegert è stato cancellato ed è stato sostituito dal seguente:

The markets and a “darkened” outlook will teach #Italy‘s voters not to vote for populist parties in the next elections, told me #EU commissioner #Oettinger in my exclusive interview for @dwnews in Strasbourg. “I can only hope that this will play a role in the election campaign.” pic.twitter.com/lSYczLYa2U

— Bernd Thomas Riegert (@RiegertBernd) 29 maggio 2018