Governo, incarico a Cottarelli: «Senza fiducia il voto dopo agosto»

Il giorno dopo la rinuncia di Giuseppe Conte all’incarico di governo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli aveva conferito il 23 maggio, il capo dello Stato al Quirinale ha affidato oggi un nuovo incarico all’economista Carlo Cottarelli, che lo ha accettato con riserva.

L’economista è stato convocato da Sergio Mattarella nella serata di ieri. Stamattina è arrivato al Colle alle 11.20. Dopo il colloquio con al Quirinale Cottarelli davanti alle telecamere ha fatto sapere: «Ho accettato l’incarico di formare un governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta». «Il presidente – ha continuato l’economista – mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni». Un programma – ha spiegato – «che in caso di fiducia includa l’approvazione della legge di bilancio e poi preveda lo scioglimento del Parlamento ed elezioni nel 2019». E ancora: «In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente ed il suo compito è quello dell’ordinaria amministrazione per le elezioni dopo il mese di agosto». «Il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi e chiederò lo stesso impegno a tutti i membri del futuro governo».

Cottarelli ha anche fatto alcune riflessioni «da economista», come ha detto lui. «Negli ultimi giorni – ha sottolineato – sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l’economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici». Il premier incaricato ha assicurato «tempi molto stretti» per la presentazione della «lista dei ministri» al presidente della Repubblica.

Governo, incarico a Cottarelli

La convocazione di Cottarelli al Quirinale da parte di Mattarella è stata subito fortemente criticata da M5S e Lega, le due forze politiche che avrebbero sostenuto il governo Conte e che non hanno accettato il no del Colle alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia e delle Finanze. «Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza: la nota di ieri era la stessa di Renzi, del Pd», ha detto stamattina il leader del Carroccio Matteo Salvini minacciando la rottura dell’intesa di centrodestra. ma anche Forza Italia si mette di traverso. Il deputato Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi alla Camera e al Senato, nel corso di ‘6 su Radio 1’ ha affermato: «Il parlamento attuale dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario». Intanto ieri sera Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Fiumicino, parlando delle riserve del Colle su Savona, ha attaccato: «Al ministero volevano Cottarelli del Fondo monetario internazionale che ci ha riempito la testa che dobbiamo distruggere la scuola e tagliare le spese».

Salvini: «Cottarelli è il perfetto rappresentante della finanza e dei poteri forti»

Salvini è poi tornato ad attaccare Cottarelli anche nel giorno dell’incontro al Quirinale. Rispondendo ai giornalisti a Montecitorio il segretario della Lega ha affermato: «Cottarelli non lo conosco, ho letto in questi giorni che tutto quello che proponevamo secondo lui non andava bene. Ho letto il suo curriculum, è il perfetto rappresentante della finanza e dei poteri forti che hanno fermato la nascita del governo del cambiamento per cui auguri a lui ma soprattutto agli italiani».

Lo spread oltre quota 230

Intanto sui mercati finanziari si registra ancora forte preoccupazione per l’incertezza politica e il rischio di una grave crisi istituzionale e di elezioni anticipate a fine estate o inizio autunno. Lo spread tra Btp e Bund si è allargato. Dopo un avvio di giornata in calo, il differenziale tra rendimento dei titoli di Stato decennali italiani ed omologhi tedeschi è volato in tarda mattinata a quota 230 punti base, per la prima volta da novembre 2013. Lo spread aveva aperto in calo a 191 punti. Il rendimento del decennale è salito al 2,66%, sui massimi da settembre 2014.

Chi è Cottarelli

Cottarelli, nato a Cremona nel 1954, è un esperto di conti pubblici, diventato molto noto per l’incarico di Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica affidatogli nel 2013 dal governo guidato da Enrico Letta. Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena, Cottarelli ha conseguito un master alla London School of Economics. Negli anni ’80 ha lavorato nel Servizio Studi della Banca d’Italia e nell’Eni. Dal 1988 per 25 anni ha poi lavorato al Fondo Monetario Internazionale. Nel 2014 è diventato direttore esecutivo nel board dell’Fmi. Dallo scorso anno è direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici presso l’Università Cattolica di Milano.

