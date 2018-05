Di Battista: «Se questo governo salta io mi ricandido» | VIDEO

Parte, non parte. Chissà. Il famigerato viaggio di Alessandro Di Battista in America è ancora in bilico, come il governo Di Maio. E allora ecco che l’ex deputato fa in serata una rivelazione, in diretta tv, mentre è ospite da Gramellini.

«Non è diritto del Presidente della Repubblica Mattarella porre dei veti – spiega a Le parole della settimana – se questo governo non dovesse nascere per questo, e si dovesse tornare a votare io mi ricandiderò». Sorpresa!

Dibba sta diventando una presenza sempre più ingombrante. Spiega oggi Trocino sul Corriere della Sera: