Disney perde lo scettro, Netflix diventa la compagnia più quotata nel campo dei media

Giovedì 24 maggio Netflix ha rivendicato lo scettro di leader multimediale nel mondo.

Le azioni della piattaforma streaming sono infatti aumentate del 2% nelle contrattazioni del pomeriggio a New York, fissando il valore di mercato dell’impresa a oltre 153 miliardi di dollari.

Walt Disney ha dovuto così lasciare il giusto spazio a Netflix, accusando il colpo ma con la certezza di continuare a essere una pedina fondamentale del settore.

Anche se successivamente le quotazioni in borsa sono diminuite, il colosso streaming incassa i grandi investimenti fatti in spettacoli e film originali. L’ultimo prestigioso accordo è arrivato con la famiglia Obama.

Solo quest’anno le azioni sono aumentate dell’80%, segno di un cambio di passo tra aziende classiche e servizi streaming.

