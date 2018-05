Donald Trump ha scritto a Kim Jong-un per annullare il summit a Singapore

Il summit tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo coreano Kim Jong-un poteva segnare una delle pagine più importanti per la diplomazia internazionale.

Ora, la possibilità che il 12 giugno a Singapore non succederà nulla è alta, altissima, se non già una certezza.

Nelle ultime settimane, dall’euforia per un’imminente pagina di storia da scrivere si è passati a reciproche accuse di interferire troppo pesantemente sugli affari interni dei due stati.

Great to be in New York for the day. Heading back to the @WhiteHouse now, lots of work to be done! pic.twitter.com/w3LUiQ8SWh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 maggio 2018

Trump vorrebbe come pre-condizione la rinuncia definitiva della Corea del Nord, in un piano evocato dal suo consigliere John Bolton simile a quello per la Libia del 2004. Kim Jong-un ha risposto picche (anche se oggi ha dichiarato di avere smantellato l’unico sito nucleare ufficiale) precisando come prima bisogna sedersi vis-à-vis e poi confrontarsi.

Queste sono state le parole scritte dal presidente Usa:

Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo nelle recenti trattative relative al summit, in calendario il 12 giugno. Siamo stati informati che l’incontro è stato richiesto dalla Corea del Nord, ma questo per noi è irrilevante. Tristemente, sulla base dell’aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l’incontro

Kim Jong-un, che ad aprile si è incontrato con la sua controparte sud coreana Moon Jae-in un altro incontro che non ha precedenti, ha fatto sapere di essere pronto a tirarsi indietro nel caso in cui Washington insistesse sul ritiro del programma nucleare di Pyongyang come precondizione a qualsiasi tipo di accordo. Lo rivela l’agenzia di stampa nordcoreana KCNA. “Se gli Stati Uniti stanno cercando di portarci in un angolo per forzare il nostro abbandono unilaterale sul nucleare – ha dichiarato Kim Kye Gwan, il vice ministro degli Esteri – non saremo più interessati a questo dialogo e non possiamo fare altro che riconsiderare il vertice tra Corea del Nord e Stati Uniti”. Il bersaglio preferito di Pyongyang è stato il consigliere di Trump, John Bolton, che già in passato ha mostrato segni di intolleranza nei confronti della Corea del Nord e che vorrebbe un accordo simile a quello della Libia nel 2004. Sono state registrate anche le prime reazioni concrete. È saltato un incontro ad alto livello tra le due Coree previsto per mercoledì 16 maggio, mentre il presidente del Sud Moon Jae-in si recherà a Washington il 22 maggio nel tentativo di proseguire il dialogo in vista del 12 giugno

