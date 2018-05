Giuseppe Conte ormai è un uomo social: il suo debutto su Instagram

Da qualche ora è su Instagram, ha abbondantemente superato i 5000 followers, ha già la spunta blu – come per Facebook con soli 800 followers – e ha già assunto una posa da influencer. Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio incaricato, punta a diventare il nuovo fenomeno social del 2018.

Giuseppe Conte Instagram, il debutto social del presidente del Consiglio incaricato

Il suo debutto è segnato da un gruppo di tre fotografie molto ‘professionali’. L’ultima delle quali è quella più ammiccante a una possibile fanbase. Giuseppe Conte, infatti, è stato immortalato a una scrivania, con un sorriso splendente e con il cellulare all’orecchio. La didascalia della foto, realizzata dal suo nuovo social media manager, dice: «Buongiorno, questa mattina alla Camera dei Deputati. Dalle 12 fino a questa sera consultazioni con i gruppi parlamentari. Vi terrò aggiornati».

Giuseppe Conte Instagram, gli account diventeranno virali

Tantissimi i messaggi di supporto che Giuseppe Conte ha avuto. I suoi followers crescono a dismisura, così come gli attestati di stima e di fiducia. Un’attività tipica, insomma, di un profilo ai suoi esordi, con una base di fan molto vicina alla linea del personaggio. Facile immaginare che gli account di Giuseppe Conte diventeranno virali nelle prossime ore, specialmente se il presidente del Consiglio incaricato otterrà la fiducia delle due Camere: a quel punto, però, non ci sarà spazio soltanto per i commenti favorevoli.