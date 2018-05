La lettera virale alla ex fidanzata del principe Harry invitata al Royal Wedding

Il suo sguardo perso nel vuoto non è sfuggito all’occhio attento della telecamera della BBC e nemmeno a quello di milioni di telespettatori. Stiamo parlando di Chelsy Davy, la ex fidanzata del principe Harry presente – con una buona dose di amaro in bocca – al Royal Wedding tra l’esponente di casa Windsor e Meghan Markle. In alcuni passaggi della lunga diretta, infatti, la regia ha indugiato sul volto della ragazza fidanzata con Harry dal 2004 al 2010.

Chelsy Davy, l’ironia per la sua presenza al Royal Wedding

La sua presenza, sebbene annunciata, non era affatto data per scontata. Invece, Chelsy – origini sdello Zimbabwe per lei – si è presentata al matrimonio con un elegante abito blu. Ma nel corso della cerimonia i suoi pensieri saranno andati inevitabilmente a quel tempo trascorso insieme al rampollo della famiglia reale e (di conseguenza) anche a ciò che sarebbe stato di lei se non avesse preso l’affrettata decisione di lasciarlo.

Ovvio, quindi, che la sua presenza al Royal Wedding abbia fatto scatenare le ironie del pubblico britannico e non solo. In modo particolare, in Italia, è diventata virale sui social network la lettera postata dal noto blog Noncontofinoadieci.

Chelsy Davy, la storia con il principe Harry

Tra i passaggi più divertenti della lettera ci sono le frasi: « It’s inutile that now strabuzzi the eyes and te magni the gomiti…pretty de casa» e «you potesti regalargli the ultimo modello della Folletto and scrivergli on the biglietto d’auguri something like: “…almeno when me lo bombavo io, non je cadevano ancora the capelli…», in un crescendo di risate che fanno da naturale sottofondo a questo pezzo di bravura scritto in un inglese molto maccheronico.

Chelsy Davy e il principe Harry si erano conosciuti alla Stowe School. La loro relazione è stata piuttosto turbolenta, fatta di continui tira e molla, separazioni e riconciliazioni. Nel 2010 fu la stessa Chelsy ad annunciate la fine della loro storia con un messaggio su Facebook. Il gossip britannico parlò anche di una presunta nuova relazione nel 2011 tra i due, che venne smentita prontamente dal principe Harry che, in quella circostanza, si dichiarò «100% single». Certi treni passano una sola volta. Al Royal Wedding, Chelsy era solo tra gli invitati mentre avrebbe potuto essere sull’altare. Pazienza.