Sparatoria in una scuola negli Usa, in Texas: 8 morti, arrestato l’assalitore

Ancora una sparatoria in una scuola negli Usa. Secondo le ricostruzioni i morti sono tra gli 8 e i 10, imprecisato il numero dei feriti. L’allarme è scattato a Santa Fe, in Texas, contea di Collin, a circa 50 km a sud-est da Houston, per la presenza di un uomo armato in una scuola superiore. Il distretto scolastico della città, dalla propria pagina Facebook, ha fatto riferimento ad «un incidente che coinvolge un active shooter». All’interno dell’istituto sarebbero stati trovati degli esplosivi, gli artificieri sono già al lavoro. L’area è stata prontamente isolata dopo le segnalazioni. L’assalitore è stato arrestato, è uno studente. (Ultimo aggiornamento alle 18.45 del 18 maggio)

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 maggio 2018

Sparatoria in una scuola negli Usa, in Texas: feriti

La polizia è intervenuta dopo aver risposto a una chiamata che segnalava una sparatoria all’interno dell’istituto, avvenuta alle 7.30 locali circa (le 14.30 italiane). «Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ha iniziato un lockdown», ha poi comunicato l’istituto sulla propria pagina Facebook. Il lockdown è la procedura di isolamento per mettere al sicuro gli ospiti di un edificio da una sparatoria. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra agenti di polizia e assalitore.

Testimonianze

Come raccontato al telefono alla Cnn da Angelica Martinez, una studentessa della scuola, gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un’esercitazione anti sparatoria. «La giornata era cominciata normalmente, avevamo finito la prima ora e poi è scattata l’esercitazione anti sparatoria, ma cinque minuti dopo abbiamo sentito dei colpi», ha detto la ragazza. Un altro studente, all’emittente televisiva di Houston KTRK, ha raccontato che «un uomo armato è entrato in classe e ha cominciato a sparare». Il testimone ha detto anche di aver visto una «ragazza ferita alla gamba».

Video

I media americani hanno diffuso foto e video dell’evacuazione della scuola.

Students evacuated from high school in Sante Fe, Texas as authorities respond to active shooter incident. https://t.co/UatCU8kMdb pic.twitter.com/wsMWhSG9b7 — ABC News (@ABC) 18 maggio 2018

(Immagine di copertina: frame da video di Abc)