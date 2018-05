Riceviamo e pubblichiamo la lettera di S., mamma che ci fornisce la sua personale posizione su vita, aborto e maternità.

S. sarà domani alla Marcia per la Vita. Per pluralità d’informazione e come da lei richiesto le forniremo uno spazio in occasione dell’evento che si terrà domani in piazza della Repubblica.

Caro giornale,

Sono una mamma, una donna con famiglia e una cittadina dell’italia, per questo vi scrivo per questo appello importante e spero che voi mi ascoltate.

L’Italia vive un momento triste per colpa di queste cose tremende che stanno succedendo. Negli anni passati le libertine radical chic di sinistra, che non volevano figli per potersi accoppiare liberamente come le lepri selvagge, ci hanno convinto di votare per la legge contro Dio che dice che si può uccidere un bambino nella pancia. E gli italiani creduloni ci hanno creduto e hanno votato questa cosa che ci distrugge.

Oggi è colpa di questo se tutte le ragazze piccole- che prima erano illibate- ora aprono le gambe e si fanno fare fare quelle cose e poi rimangono incinta e tanto poi prendono la pillola o peggio vanno dal medico, e finisce lì e niente figli e poi lo rifanno.

Questa cosa è un insulto per Dio e per tutte le donne nel mondo. L’aborto deve essere vietato in Italia e spero che voi lo capite. Perché:

1. Toglie alla donna l’opportunità di diventare mamma. E una donna che non diventa mamma non è una donna ma una persona inutile che poi quando diventa vecchia nessuno la vuole. La donna così perde tutto il suo valore speciale. Se Maria avesse abortito Gesù a quest’ora non la ricordava nessuno e noi stavamo ancora nel peccato.

Tutti i bambini che uccidete poi non vi potranno accudire e volere bene da vecchie, ricordatevelo!

2. Se una donna viene violentata e rimane incinta almeno è rimasta incinta e quindi è una cosa positiva. Invece se fa l’aborto poi non diventa neanche mamma e quindi è una sofferenza inutile.

3. Se Dio voleva che abortivamo ci dava un modo per farlo naturalmente, come la cacca, non questi metodi chirurgici che sono strumenti del diavolo come i vaccini per farci ammalare tutti.

Liberate le donne da questa schiavitù dell’aborto che lascia tante donne senza essere mamme e le rende così come delle porno star che servono solo per il sesso.

Noi donne dobbiamo riprendere a fare figli, altrimenti tra poco i figli ce li hanno solo gli stranieri delinquenti e i gay, e questo è tutto contro natura e per questo poi il clima cambia e i ghiacci si sciolgono, perché Lui vede.

Liberate i bambini da questo omicidio e fateli nascere sempre, poi se le donne schifose non li vogliono dateli alla Chiesa, alle suore, ai preti, che loro sanno sempre accogliere i bambini!

Lottiamo insieme per la vita e la vita non vuole che che ognuno fa quello che vuole.

Metto gli hashtag #NOABORTO #MARCIAPERVITA.

Domani c’è la marcia per la vita per chi vuole lottare contro queste donne assassine. spero che diffondete.

Una MAMMA.

S.