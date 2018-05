Ivan Zazzaroni nuovo direttore del Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni, dieci! Potremmo prendere in prestito la voce dello speaker di Ballando con le stelle per commentare la notizia. Il giornalista sportivo, giudice del noto programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci, è il nuovo direttore del Corriere dello Sport-Stadio. La testata di piazza Indipendenza ha scelto lui per sostituire Alessandro Vocalelli.

Ivan Zazzaroni è il nuovo direttore del Corriere dello Sport

«Zazzaroni – secondo quanto riportato dalla rivista specializzata PrimaComunicazione – gioca in casa perchè da novembre 2016 è direttore sportivo editoriale dei siti del gruppo Amodei (Corriere dello Sport, Tuttosport, Auto, inMoto, Autosprint, Motosprint, Guerin Sportivo) che sotto la sua guida hanno registrati ottime performance».

Ivan Zazzaroni, 6o anni, è nato a Bologna. Attivissimo sui social network – dove, tra Facebook e Twitter, può contare decine di migliaia di fan, è stato opinionista in diverse trasmissioni sportive molto note, come Quelli che il calcio, La Domenica Sportiva, Dribbling, Martedì Champions, Notti mondiali. Nel 2007 ha fondato e diretto per tre mesi il quotidiano sportivo Dieci ed è coautore con Davide Cassani e Pier Bergonzi del libro ‘Pantani. Un eroe tragico’.

Ivan Zazzaroni e la strada aperta dalla collega di giuria Selvaggia Lucarelli

Al momento, Ivan Zazzaroni non ha commentato la notizia, limitandosi a re-twittare l’articolo di Prima Comunicazione. I suoi fan gli stanno inviando – via social network – auguri e in bocca al lupo. Il giornalista di Bologna – grande tifoso dei rossoblù – segue il percorso dell’altra sua collega di giuria a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. La blogger e opinionista del Fatto Quotidiano dopo la breve esperienza alla direzione del sito di Rolling Stone, ha annunciato – anche attraverso un’intervista esclusiva a Giornalettismo – di voler diventare direttrice di una propria testata web entro il 2019.