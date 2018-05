Un uomo ha minacciato di chiamare l’ufficio immigrazione perché ha sentito le persone ordinare cibo in spagnolo

Un episodio curioso e preoccpuante quello che si è verificato a New York martedì scorso, all’ora della pausa pranzo negli uffici e raccontato dal portale BuzzFeed. Un uomo ha aggredito una coppia di amiche al Fresh Kitchen a Manhattan perché hanno ordinato del cibo in spagnolo. Immediatamente dopo ha minacciato di chiamare l’ufficio immigrazione. Peccato che le persone aggredite, sebbene di origini ispaniche, fossero delle cittadine americane.

Razzismo ispanici, il video dell’episodio al Fresh Kitchen

Una di loro – Deena Suazo – ha filmato un video con il cellulare che è stato postato sui social network dal marito, con il seguente commento: «L’esperienza che hanno vissuto in prima persona mia moglie e la sua amica dimostrano a tutti quello che l’America sta diventando». I coniugi Suazo, infatti, hanno attribuito l’accaduto al clima di sospetto e di odio razziale alimentato – secondo la loro opinione – dall’amministrazione di Donald Trump.

Razzismo ispanici, cosa è successo nel locale

Solitamente, nel locale in cui si è verificato l’episodio, ci sono anche dipendenti che – quando ci sono clienti di origini ispaniche – accettano di parlare spagnolo per accettare le ordinazioni. L’uomo, però, quando ha sentito lo scambio di battute tra le due amiche Deena Suazo ed Emily Serrano e i camerieri si è alterato e ha iniziato a pronunciare ad alta voce frasi come: «Se avete le palle, restituitemi i soldi che io verso per pagarvi i contributi. Siete nel mio Paese, dovete parlare la mia lingua».

Una sfuriata inaccettabile, che ha costretto le dirette interessate a chiamare il 911. Quando però all’uomo era stato annunciato l’arrivo delle forze dell’ordine, ha buttato via il suo sandwitch e la sua bottiglia d’acqua sul bancone del locale ed è scappato via. L’episodio fa riflettere ed è stato confermato da un cliente del ristorante: «L’unico problema dell’uomo sembrava quello che due persone parlassero in spagnolo all’interno del territorio degli Stati Uniti».