Continuano gli incontri per la nascita di un governo M5S-Lega. Oggi a Montecitorio è ripreso il lavoro del tavolo tecnico per mettere a punto il contratto di programma, al quale partecipano gli esponenti delle due forze politiche. L’obiettivo è quello di chiudere le trattative in poche ore. È possibile in giornata anche un nuovo incontro tra i leader, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario del Carroccio Matteo Salvini, ai quali spetta il compito di trovare una sintesi sui punti più delicati. Qui la diretta live.

Governo M5S-Lega, nuova riunione su programma e contratto: la diretta

ore 15.30. Governo M5S-Lega, nel programma resta il comitato di conciliazione. Stando a quanto filtra da ambienti vicini al tavolo di lavoro sul programma, nella stesura finale del documento di Movimento 5 Stelle e Lega dovrebbe restare il Comitato di riconciliazione, ma riveduto e corretto. Il comitato di riconciliazione, che molte critiche ha sollevato, è un organismo che dovrebbe essere convocato in caso di dissensi sull’applicazione del contratto, o per decidere su nuovi temi non coperti.

ore 15.22. Governo M5S-Lega, Di Maio: «Una risposta nei prossimi giorni». Luigi Di Maio rientrando a Montecitorio parla dei tempi per la conclusione del lavoro per il programma comune. «Io credo che questa settimana deve essere risolutiva per forza e quindi daremo una risposta nei prossimi giorni» per poi tornare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E sui timori europei rispetto a un esecutivo di Movimento 5 Stelle e Lega: «Questo è un governo che fa molta paura a chi vuole mantenere lo status quo».

ore 15.18. Chi è Emilio Carelli. Emilio Carelli, l’ultimo nome finito nella rosa dei possibili premier, ha 65 anni ed è un giornalista con una lunga carriera alle spalle. Nato a Crema nel 1952, si laurea in lettere moderne, nel 1975, presso l’Unviersità del Sacro Cuore di Milano. Fiventa giornalista professionista dopo aver concluso gli studi negli Stati Uniti. Comincia a lavorare in Fininvest nel 1980, come redattore ed inviato di Canale 5. Nel 1986 si trasferisce poi a Roma come capo della redazione locale. Fino al 1992 è curatore e poi conduttore della rubrica settimanale di politica ‘Parlamento in’. Nel 1989 diventa vicedirettore della testata Videonews. Nel 1991 invece vicedirettore di Studio Aperto. L’anno seguente partecipa alla fondazione del Tg5 come vicedirettore e conduttore dell’edizione delle 13. Nel 2000 diventa vicedirettore di TgCom. Tre anni dopo passa a Sky come direttore di SkyTg24. Lascia la direzione nel 2011. A gennaio 2018 si candida con il Movimento 5 Stelle all’uninominale.

ore 14.50. Governo M5S-Lega, totopremier: spunta il nome di Carelli. Il totopremier non conosce tregua. L’ultimo nome finito nella rosa dei possibili presidenti del Consiglio di un governo di Movimento 5 Stelle e Lega è quello di Emilio Carelli, giornalista ed ex direttore di Skytg24, eletto alla Camera per il M5S nel collegio uninominale di Roma-Fiumicino. La trattativa sulla premiership è comunque in alto mare. Carelli viene considerato gradito anche alla Lega.

ore 14.35. Governo M5S-Lega, Di Maio: «La posizione sull’euro non cambia». Il capo politico del Movimento 5 Stelle risponde alle critiche per le posizioni sull’Europa con delle rassicurazioni. «La nostra posizione sull’euro non cambia – ha dichiarato Di Maio -, conoscerete il contratto e vedrete qual è la nostra politica europea che vogliamo attuare». Sulle preoccupazioni all’estero, poi ha aggiunto: «Guarda caso appena abbiamo fatto l’ipotesi di un Governo M5s-Lega cominciano le fibrillazioni. Vedo una certa paura da parte di alcuni eurocrati ma non mi spaventano».

ore 14.30. Governo M5S-Lega, Di Maio: «Tutti i nomi saranno politici». A confermare che l’ipotesi che il premier non sarà un tecnico sono le parole di Luigi Di Maio. «Tutti i nomi saranno politici perché saranno scelti da due forze politiche e non calate dall’alto», ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle ai cronisti.

ore 14.20. Governo M5S-Lega, Di Maio: «Sta andando bene». I leader continuano a manifestare ottimismo per il raggiungimento di un’intesa e in particolare per la stesura definitiva del contratto di programma. Luigi Di Maio, uscendo da Montecitorio ha dichiarato: «Sta andando bene, molto bene. Mi pare che oggi siano ad una rilettura tecnica conclusiva, poi io e Salvini dovremmo dirimere alcune questioni, quindi non è un contratto già esaustivo però abbiamo messo su gran parte del lavoro». E ancora: «Sui temi non mi sbilancio perché non è finita».

ore 14.15. Governo M5S-Lega, ipotesi premier politico. Stando alle ultime dichiarazioni degli esponenti di Movimento 5 Stelle e Lega si allontana l’ipotesi di una staffetta tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla presidenza del Consiglio così come quella di un premier tecnico. I due partiti sono orientati ad indicare un capo dell’esecutivo politico. Solo due giorni fa erano circolati i nomi dell’economista Giulio Sapelli, in quota Lega, e del giurista Giuseppe Conte, vicino ai pentastellati.

ore 14.05. Governo M5S-Lega, riunione in programma alle 14. Dovrebbe cominciare a breve la nuova riunione del tavolo tecnico di Movimento 5 Stelle e Lega per la stesura del programma comune per far nascere un nuovo esecutivo politico. L’inizio era previsto per le 14. «Entro oggi ci riaggiorniamo e vediamo se riusciamo a chiudere. Poi passeremo ai nomi e ai cognomi», ha detto stamattina nel corso di una diretta su Facebook il leader del Carroccio Matteo Salvini.

Il tavolo tecnico

La nuova riunione del tavolo tecnico su programma e contratto di governo M5S-Lega è prevista per le 14, dopo una pausa dei lavori. E potrebbe essere l’ultima, secondo le dichiarazioni rilasciate qualche ora prima dagli esponenti che fanno parte del gruppo di lavoro. Un altro incontro si è tenuto in mattinata. «Oggi si chiude il nostro lavoro. Poi i due-tre punti in sospeso saranno discussi dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini», ha detto in una pausa del tavolo il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Danilo Toninelli.

Il voto su Rousseau

Di Maio, come già detto al Quirinale lunedì durante le consultazioni del presidente della Repubblica, ha confermato che il programma di governo di M5S e Lega verrà sottoposto al giudizio degli iscritti al Movimento 5 Stelle. Il capo politico dei pentastellati ha precisato che il voto sulla piattaforma Rousseau «ci sarà appena chiudiamo il contratto». Di Maio si è detto convinto che «andrà bene» per «tutti i risultati ottenuti». «Ci sono tutti i nostri valori fondanti, tutte le nostre battaglie storiche», ha aggiunto.

La bozza

La nuova riunione del tavolo tecnico arriva in un giorno di forti critiche a M5S e Lega dopo la diffusione di una bozza del programma comune, datata 14 maggio, pubblicata ieri dall’Huffington Post. Viene criticata in particolare la presenza nel documento di proposte anti-Ue e anti-Euro. Il testo di 39 pagine promette l’introduzione dell’uscita dall’Euro nei Trattati europei, una proposta poi smentita e rimossa, e un intervento straordinario della Bce con la cancellazione di 250 miliardi di euro del nostro debito pubblico, impossibile da applicare perché violerebbe i trattati. La bozza prevede anche un comitato di conciliazione, un organismo da affiancare al governo e da convocare in caso di dissensi sull’applicazione del contratto di governo, o per decidere su nuovi temi non coperti dallo stesso programma M5S-Lega. La diffusione del documento non è stata affatto gradita ai vertici dei due partiti. Il capogruppo del Carroccio al Senato Gian Marco Centinaio ha definito «un grandissimo cretino» chi ha passato la bozza alla stampa.

Il nodo del premier

Resta ancora irrisolto il nodo della premiership. Dopo oltre una settimana di riunioni tecniche per la stesura del programma di governo Movimento 5 Stelle e Lega non hanno raggiunto un accordo sulla presidenza del Consiglio. Fino a stamattina era continuata a circolare l’ipoesi di una staffetta tra i due leader, Di Maio e Salvini, poi smentita. «Per il premier stiamo parlando di un nome politico, come abbiamo sempre detto, non di una staffetta», ha affermato il deputato M5S Manlio Di Stefano. E ancora: «Il nodo della premiership sarà sciolto dopo che sarà concluso il programma. Aspettiamo questo weekend, dove sarà finalizzata questa parte, poi parliamo di nomi». «Sulle soluzioni dei nomi stiamo ancora discutendo», si è limitato a dire invece Di Maio.

(Foto di copertina da archivio Ansa)