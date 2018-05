Gli Stati Uniti sui 61 morti di Gaza: «Israele ha agito con moderazione»

Nel corso della riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu, l’ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite Nikki Haley ha dichiarato che Israele, negli scontri lungo la Striscia di Gaza di lunedì 14 maggio, “ha agito con moderazione. Nei fatti i dati di vari Paesi qui oggi mostrano che sarebbero stati molto meno moderati“.

Le parole di Haley arrivano in concomitanza a una tragica notizia. Tra le 61 vittime lungo la Striscia nell’ambito delle proteste contro l’apertura dell’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme c’è anche una neonata di 8 mesi, Leila al-Ghandour, morta a causa del gas lacrimogeno lanciato dalle Forze di difesa israeliane (Idf).

Amb. Nikki Haley at U.N. Security Council: "I congratulate our friends in Israel on the remarkable achievement of 70 years of independence…May the next 70 years be ones of strength, of hope, and of peace." https://t.co/4WPWXJ4Uks pic.twitter.com/fVqQK15gml

— World News Tonight (@ABCWorldNews) 15 maggio 2018