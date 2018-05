Web Marketing Festival 2018, tutti i segreti della sesta edizione

Il Web Marketing Festival 2018 scalda i motori. Dal 21 al 23 giugno (per la prima volta saranno tre i giorni interessati dalla manifestazione), Rimini si trasformerà in un grande spazio di confronto sulle principali tematiche riguardanti il mondo della rete. 50 eventi con circa 40 sale formative, 20 iniziative, workshop, dibattiti e un’area espositiva con i principali player italiani e internazionali: il Web Marketing Festival si annuncia come una scommessa già vinta in partenza.

Web Marketing Festival 2018, le parole di Lombardo

«Ci aspettiamo di riuscire a soddisfare le aspettative dei partecipanti – ha detto Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival, a Giornalettismo -. A maggior ragione perché quest’anno proveremo a sperimentare tutta una serie di novità rispetto al passato, sia per quanto riguarda i temi, sia per quanto riguarda le iniziative che si svilupperanno nel corso della tre giorni».

La sesta edizione del Web Marketing Festival riparte dai numeri record del 2017, con oltre 12mila presenze. Quest’anno, tuttavia, i presupposti per continuare a crescere ci sono tutti: «Abbiamo fatto corrispondere un tema a ogni sala dell’evento – ha continuato Lombardo -: ci sarà uno spazio dedicato all’intelligenza artificiale, uno alla realtà aumentata, uno al crowd-funding». Ma il vero punto di forza di quest’anno saranno i due hackathon: «Ce ne sarà uno sulle fake-news e un altro, che stiamo svelando in anteprima, sul tema di Infinity: in modo particolare, su quest’ultimo aspetto, cercheremo di sviluppare un dibattito che possa portare a migliorare la resa di questo tipo di prodotto».

Web Marketing Festival 2018, le novità della sesta edizione

Ma Web Marketing Festival è anche l’occasione per dar vita ad alcuni contest tematici, legati al mondo dell’intrattenimento. «Oggi abbiamo lanciato un contest con l’emittente radiofonica RDS per band che suonano cover di canzoni celebri e a breve ne lanceremo un altro con Radio 100 Passi dedicato ai gruppi musicali che propongono loro brani originali».

Il filo conduttore che terrà insieme tutti questi eventi verrà svelato, come da tradizione, nella giornata inaugurale del Web Marketing Festival. Ma Cosmano Lombardo ci offre comunque qualche indizio in anteprima: «L’innovazione digitale sarà al centro di tutto. A testimonianza di ciò, lanceremo anche un’iniziativa con Legambiente affinché tutti i partecipanti possano portare il materiale tecnologico in disuso per riattivarlo. Le parti, invece, che non possono essere utilizzate verranno impiegate per realizzare delle opere d’arte. Parte del ricavato di questa iniziativa andrà in beneficenza».

Il conto alla rovescia, insomma, è iniziato. Il Web Marketing Festival cade in una fase storica in cui il mondo della rete è al centro del dibattito mediatico: «Noi cercheremo di essere protagonisti di questo dibattito – ha chiuso Lombardo -. Ci saranno 400 speaker provenienti da tutto il mondo, parleremo di business e di innovazione: gli spunti di interesse, di certo, non mancheranno».

ATTENZIONE: C’è un codice promo per i lettori di Giornalettismo: è gtt##wmf18. Inserendolo nel normale processo di acquisto, gli utenti potranno acquistare il Festival al prezzo agevolato di 99€+iva. Il coupon è valido fino al 21 Maggio