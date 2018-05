Adunata alpini a Trento: fioccano gli annunci dei sex workers

Oggi inizia l’Adunata degli Alpini, che terminerà il 13 maggio. E in città, davanti a tanti militari single, arrivano anche ”professioniste” e ”professionisti” di interesse decisamente ludico. I siti di incontri pullulano di annunci di sex workers. «Ospito giovedì,venerdì,sabato, al mattino… Altrimenti la sera mi sposto. Cerco alpino massiccio maschio virile peloso», recita uno dei tanti avvisi su bakekaincontri. «Da venerdì sono a Trento c’è qualcosa per un maschietto come me che si vuole divertirsi e far divertire voi donne…», recita un altro avviso, dedicato al pubblico femminile.

Come ben spiega la testata locale Dolomiti l’occasione per il mercato è ghiotta. C’è perfino un centro che propone “Il Massaggio dell’Adunata Alpini”. «Sul sito ”donnecercauomo” – spiega il Dolomiti – è facile notare come in media ci siano uno, due annunci al giorno per Trento fino ai primi di maggio. Da lì in poi cominciano ad aumentare e solo oggi, in poche ore, ne sono stati pubblicati una trentina. Sui siti per escort sono tante le ragazze di tutta Italia che spiegano che saranno a Trento proprio dal 9 al 13 maggio, solo per 4 giorni, o anche meno».

LEGGI ANCHE > LA BUFALA DELLA PREGHIERA DELL’ALPINO VIETATA

Anche il più famoso locale per adulti della zona ha organizzato la Alpini Special Week. «Vi aspettiamo numerosi – recita l’invito – per trascorrere momenti unici e indimenticabili in compagnia delle nostre Sexy Girls in zona rossa».

ADUNATA ALPINI: OLTRE AGLI ANNUNCI HOT SALE IL PREZZO DELLA BENZINA

“Business is business”, recita il motto. Per i tre giorni, spiegava oggi il Corriere, sono saliti anche i prezzi della benzina. Una magia ha fatto aumentare la tariffa da 10 a 20 centesimi al litro. Ma a vigilare sui «furbetti» ci sta pensando la guardia di finanza che ha già fatto cinque sanzioni amministrative ad altrettanti benzinai del capoluogo. Ognuno cerca di guadagnare nel suo settore.