Continua senza sosta il confronto tra M5S e Lega per la nascita di un nuovo governo. Oggi il leader del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio si sono incontrati ancora una volta, per il terzo giorno consecutivo. Lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato in mattinata Salvini ai giornalisti aveva dichiarato: «Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con Di Maio. Parlo dopo». Poi il vertice, cominciato intorno alle 12, alla Camera dei Deputati, preceduto da due brevi riunioni interne delle delegazioni di M5S e Lega.

Giovedì pomeriggio hanno avuto inizio i primi tavoli tecnici con esponenti dei due partiti per la stesura di un contratto di programma dell’eventuale esecutivo e sono arrivate le prime indicazioni sulle priorità.

Governo M5S-Lega, nuovo incontro Di Maio-Salvini

Notizie definitive sull’eventuale governo M5S-Lega dovrebbero arrivare entro due giorni. Ieri infatti Movimento 5 Stelle e Lega hanno chiesto al Quirinale tempo fino a domenica per mettere a punto l’intesa e chiedere l’incarico al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Matteo Salvini e Luigi Di Maio in un primo momento, martedì, avevano già chiesto e ottenuto dal Colle 24 ore di tempo per sviluppare una trattativa. Poi il loro confronto è proseguito.

Renzi: «Le promesse di Salvini e Di Maio sono folli»

In mattinata sul possibile governo tra M5S e Lega è intervenuto anche Matteo Renzi, ribadendo la linea del Pd dell’opposizione durissima. «Salvini e Di Maio – ha dichiarato l’ex premier in un post su Facebook – hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento 5 Stelle è un partito di sinistra. Devono rispettare le promesse folli e irrealizzabili che hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680 euro netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli? Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza? Proveranno davvero a rimpatriare 600mila persone e chiudere Ilva, bloccare Tav e Tap, fermare le grandi Opere? Avranno la forza di cancellare Jobs Act, Buona Scuola, le nostre leggi sui diritti civili e sociali?».

Forza Italia e l’opposizione morbida

Forza Italia intanto continua a mantenere una linea morbida nei confronto del possibile esecutivo di Movimento 5 Stelle e Lega. la senatrice Licia Ronzulli, molto vicina a Silvio Berlusconi, in un’intervista al Mattino di Napoli ha confermato che il partito azzurro valuterà «i provvedimenti volta per volta, approvando quelli necessari per gli italiani, e che sono contenuti all’interno del programma del centrodestra», con opposizione ferma «a misure propagandistiche che non fanno il bene dei cittadini». Su un eventuale voto di Salvini al reddito di cittadinanza Ronzulli ha ammesso che «in effetti ci sono contraddizioni evidenti». «Auguro a Matteo – ha aggiunto – di riuscire a trovare un dialogo con un movimento che fino ad ora ha posto solo veti e che non ha mai avuto alcuna esperienza di governo. Ricordo però che un contratto esiste già ed è quello tra il centrodestra e i 12 milioni di elettori che ci hanno votato». Sul ruolo di Fi, poi: «Non abbiamo chiesto né chiederemo nulla. Non ci interessano le poltrone, non abbiamo mai fatto meri calcoli opportunistici, ma abbiamo a cuore gli italiani. In alcuni retroscena abbiamo letto cose non vere».

I principali punti del programma di M5S e Lega

In una nota congiunta diffusa ieri da Movimento 5 Stelle e Lega sono stati indicati specifici punti di convergenza programmatici che saranno indicati nel contratto di governo: «Superamento della legge Fornero, sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti; reddito di cittadinanza, con iniziale potenziamento dei centri per l’impiego; introduzione di misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà ; studio sui minibot, flat tax, riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrasto all’immigrazione clandestina, legittima difesa». M5S e Lega hanno anche precisato che reddito di cittadinanza e flat tax saranno le misure principali sulle quali opereranno.

Oggi il Movimento 5 Stelle, ha anche chiarito che non ci saranno forzature sul deficit. Si tratta di una posizione che dovrebbe trovare d’accordo anche la Lega. L’obiettivo in tema di finanza pubblica è quello di rispettare i target e non superare l’1,5%. Se poi ci sarà necessità di sforare il vincolo sarà discusso con l’Unione Europea: nessuna volontà quindi di forzare contro i partner europei. Come riferito l’idea è quella di «procedere con garbo» da parte di un governo che sarà «razionale e ragionevole».

Casaleggio: «Il contratto sarà votato online»

Nel corso di una conferenza stampa al Senato Davide Casaleggio ha annunciato che l’eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da Movimento 5 Stelle e Lega sarà votato online, posto ai voti sulla piattaforma Rousseau. Casaleggio ha ricordato come il contratto sul programma «anche in Germania sia stato ratificato dagli iscritti della Spd». «Noi – ha dichiarato – lo faremo in modo diverso chiedendo agli iscritti di votarci online e non su schede di carta». Alla domanda se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha replicato: «Sicuramente il voto degli iscritti è l’indirizzo principale per le decisioni del M5S, è sempre stato determinante e lo sarà anche in questo caso». Per quanto riguarda invece la certificazione di questo voto, Casaleggio ha detto che si sta «lavorando in diverse direzioni» e che in ogni caso «sicuramente sarà un voto blindato».

Il numero dei ministri

Il deputato pentastellato Vincenzo Sapdafora, fedelissimo di Di Maio, ieri presente al primo tavolo tecnico sul contratto di governo, alla stampa ha chiarito che dell’eventuale governo M5S-Lega faranno parte al massimo 20 ministri, compresi diversi ministri senza portafoglio, e che si cerca per il ruolo di presidente del Consiglio un nome terzo che abbia un alto profilo, di garanzia quindi sia per il Quirinale che per i partner europei.

Il totonomi sul premier

Quello della Presidenza del Consiglio è uno dei principali nodi irrisolti della partita per il governo. È quasi certo che i due leader, Di Maio e Salvini, rinunceranno alla guida dell’esecutivo. Non è chiaro se faranno parte della squadra. L’ultimo nome che circola per Palazzo Chigi riguarda Giampiero Massolo, 63 anni, diplomatico con grande esperienza a Bruxelles e negli Stati Uniti, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ipsi), già funzionario presso il Ministero degli Esteri, presidente di Fincantieri.

(Foto di copertina da archivio Ansa: Di Maio nel corso della trasmissione di Raiuno Porta a Porta. Credit immagine: ANSA / LUIGI MISTRULLI)