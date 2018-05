Cristiano Ronaldo produrrà una serie tv per Facebook

Cristiano Ronaldo sarà produttore di una serie televisiva per Facebook. A rivelarlo è un pezzo del Corriere della Sera. Il prodotto di CR7 non ha ancora un titolo ma parlerà delle vicende di una squadra di calcio femminile delle scuole superiori nello stato di New York, Stati Uniti.

Accanto a Ronaldo – riporta il Corriere – ci saranno i coniugi Liz Garcia e Josh Harto, come sceneggiatori e coproduttori. Garcia è l’autrice anche di Wonderfalls e Cold Case ma soprattutto di Dawson’s Creek. Harto invece è più noto come attore: ha recitato accanto a Ryan Gosling in The Believer. Ha creato con la moglie Memphis Beat, serie poliziesca con Jason Lee e Alfre Woodard, finita però non proprio benissimo.

La serie di Ronaldo andrà su Facebook Watch ovvero la divisione del social network nata nell’agosto 2017 che offre contenuti televisivi on demand. Finora Facebook Watch è disponibile solo negli Stati Uniti, è una via di mezzo tra YouTube e Netflix e si trova all’interno dell’applicazione mobile del social. Lo sbarco in Italia, spiega Lana sul Corriere, è previsto per l’estate ma ancora non ci sono dati certi sul lancio della novità.

