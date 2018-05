Gianluigi Buffon ha consolato Gianluigi Donnarumma dopo gli errori commessi dal portiere del Milan durante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Il capitano della Juve, dopo la quarta Coppa Italia vinta consecutivamente, ha abbracciato il giovanissimo collega rossonero dopo la fine della partita, e gli ha dato un buffetto sul viso, per tirargli su il morale.

Buffon with some consolation for Donnarumma….. despite being an abject failure tonight and undoing all his team’s hard work. pic.twitter.com/zZ1njjeB5D — michael #DanielOut (@m1897) 9 maggio 2018

Buffon rivolge qualche parola a Donnarumma, e come si nota in questo video ritagliato da un utente su Twitter sembra risollevarlo. Secondo Sport Mediaset e altri siti di informazione sportiva Buffon avrebbe detto a Donnarumma di stare tranquillo perché ha solo 20 anni. Il portiere del Milan è stato il protagonista negativo della finale di Coppa Italia contro la Juventus, con due errori decisivi costati due dei quattro goal subiti dalla sua squadra.

Sul tiro di Douglas Costa Donnarumma non è riuscito a trattanere la palla, che avrebbe dovuto respingere con i pugni chiusi, così determinando il gol del due a zero. Il tre a zero segnato da Benatia è stato provocato dal pallone perso da Donnarumma, che non è stato capace di bloccare il colpo di testa di Mario Mandzukic. Gravi errori che hanno oscurato una prestazione fin lì positiva, visto che il portiere del Milan era riuscito a trattenere diversi tiri pericolosi dell’attacco juventino. Buffon ha notato il disagio di quello è ritenuto da molti osservatori come il suo erede nel ruolo di portiere più forte del calcio italiano, e ha provato a consolarlo denotando la consueta sportività.