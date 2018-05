Roma, nuovo autobus in fiamme: questa volta in viale di Castel Porziano

Le immagini del bus Atac andato a fuoco in via del Tritone hanno fatto il giro del mondo. Ma sarà la stessa cosa per il secondo episodio in meno di 4 ore? In viale di Castel Porziano, alla periferia di Roma, all’altezza di via Canazei verso l’Infernetto, un’altra colonna di fumo si è innalzata da un autobus dell’Atac. Il traffico sulla strada è paralizzato. Secondo le prime indicazioni provenienti da alcuni testimoni presenti sul posto, a prendere fuoco sarebbe stato l’autobus Atac 06 scolastico, vettura 6069.

Autobus in fiamme in viale di Castel Porziano: cosa è successo

Doppio #flambus?! Incendiato in questi minuti anche lo 06 scolastico in via di Castel Porzianohttps://t.co/83T6bxDIAr pic.twitter.com/D0WT61w8fD — Trenino Blu (@TreninoBlu) 8 maggio 2018

L’incendio si è verificato meno di un’ora fa. Sulla rete, circolano già le prime immagini di quanto avvenuto in viale di Castel Porziano. E già si parla del secondo episodio di flambus circoscritto all’8 maggio 2018.

#Roma Viale di Castel Porziano traffico rallentato autobus in fiamme altezza Via Canazei <>#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 8 maggio 2018

So che non desterà la stessa curiosità….

Ma vi informo che a via di Castel porziano ha preso a fuoco un’altra vettura atac.

Lo 06 scolastico.

Vettura 6069. Sono in diretta su radio Roma capitale alle 15.30

93fm — MICAELA QUINTAVALLE (@MICAELAQUINTAVA) 8 maggio 2018

Autobus in fiamme in viale di Castel Porziano: la diffusione della notizia

La sindacalista Micaela Quintavalle è la prima a diffondere la notizia, pubblicando anche un video sulla sua pagina Facebook e scrivendo, con un polemico riferimento a quanto avvenuto questa mattina in via del Tritone, «Di questo e degli altri non vi importa?».