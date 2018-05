Giorgia Meloni ha commentato il raid dei Casamonica in un bar della periferia romana, che ha portato a quattro arresti, in modo davvero curioso. La leader di Fratelli d’Italia, che ha la propria roccaforte elettorale a Roma, ha evitato di citare il clan dei Casamonica, il barista romeno anch’egli aggredito insieme alla ragazza disabile, invece ricordata, e la mafia capitolina di cui l’organizzazione criminale è una delle massime espressioni.

Giorgia Meloni non cita il clan Casamonica, il barista romeno, e la mafia sugli arresti per il raid dei Casamonica

Meloni ha scritto sul suo profilo Facebook: « Sono stati arrestati i responsabili della vergognosa aggressione ai danni della ragazza disabile nel bar alla Romanina. Di questo non possiamo che ringraziare i nostri uomini in divisa che ancora una volta hanno dato il segnale della presenza dello Stato. TOLLERANZA ZERO verso i criminali!».

Il post di Giorgia Meloni è davvero peculiare per come tace molti elementi di questo atto criminale che ha suscitato molto sdegno e grande attenzione nell’opinione pubblica. In primo luogo il barista romeno, gestore del locale dove è avvenuta l’aggressione, non è stato nemmeno citato, anche se ha dovuto subire la violenza commessa secondo gli inquirenti da Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio .

Come nota il giornalista Massimo Mazza, ancora più rumoroso è il silenzio sulla natura mafiosa del raid dei Casamonica. Il clan dei Casamonica non è citato, se non nel titolo dell’articolo condiviso sul profilo Facebook di Giorgia Meloni, così come la leader di Fratelli d’Italia tace sulla criminalità organizzata a Roma.