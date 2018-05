Il raid dei Casamonica nel bar, arrestate quattro persone

Quattro persone sono state arrestate oggi per il raid di domenica primo aprile in un bar di via Salvatore Barzilai alla Romanina, quartiere a sud-est di Roma, compiuto da due persone legate al clan Casamonica. Tra le vittime della brutale aggressione c’era anche una giovane donna disabile, una cliente del locale. In un primo momento si era diffusa la ntoiza di due arresti e di altre due persone ricercate. I due ricercati si sono poi consegnati spontaneamente ai Carabinieri di Tor Vergata.

Il raid dei Casamonica nel bar della Romanina, picchiata una disabile: cosa è accaduto

A dare notizia della brutale aggressione avvenuta il primo aprile, il giorno di Pasqua, in un bar di via Salvatore Barzilai alla Romanina, quartiere periferico a sud-est della Capitale, è stato lunedì il quotidiano Repubblica, con un articolo a firma di Floriana Bulfon. Quella domenica mattina una giovane donna disabile è stata colpita a cinghiate e presa a calci e pugni da due persone legate al clan dei Casamonica, Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio, solo per aver osato parlare. Gli aggressori erano entrati nel bar pretendendo di essere serviti per primi, saltando la fila. Avevano anche offeso il titolare del locale. «Questi romeni di merda non li sopporto proprio». La giovane li aveva subito ripresi. «Se il bar non vi piace andate altrove», sono state le sue parole. Un intervento poco gradito che ha fatto scattare la violenza. Come dimostrato dalle immagini catturate da una telecamera di videosorveglianza in pochi istanti Casamonica ha strappato con una mano gli occhiali della donna e li ha lanciati dietro al bancone, poi si è sfilato la cintura dai pantaloni per passarla a Di Silvio. La giovane è stata quindi frustata e poi presa a calci e pugni, fino a quando non è crollata a terra massacrata. Prima di lasciare il locale Casamonica e Di Silvio hanno anche scaraventato via il telefono della donna, avvertendo: «Se chiami la polizia ti ammazziamo». Dopo circa mezz’ora poi sono tornati e hanno preso a colpi di bottiglia il barista, un giovane romeno, ritenuto colpevole dai due aggressori di non essersi occupato subito di loro.

L’indagine

Sul raid dei Casamonica nel bar alla Romanica è stata aperta un’indagine affidata ai magistrati della Dda (Direzione distrettuale antimafia). Gli inquirenti potrebbero valutare di contestare l’aggravante mafiosa. Ieri il ministro dell’Interno Marco Minniti aveva chiesto al capo della polizia di Stato Franco Gabrielli «una risposta ferma e tempestiva».

(Foto di copertina: un’immagine dalla telecamera di sorveglianza posta sulla cassa del bar in cui è stata immortalata l’aggressione al barista avvenuto domenica primo aprile nell’esercizio di via Salvatore Barzilai, nel quartiere della Romanina. Fonte: archivio Ansa)